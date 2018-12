Rumuni będą latać z Krakowa do Turynu

Rumuńska tania linia lotnicza Blue Air to nowy przewoźnik, który w niedzielę rozpoczął swoją działalność w Polsce. Trzy razy w tygodniu oferuje bezpośrednie połączenie Kraków - Turyn.

Rejsy będą odbywać się w środy, piątki i niedziele na pokładzie samolotu Boeing 737-500 ze 120 miejscami.

Turyn jest dziewiątą nowością w zimowej siatce połączeń z krakowskiego lotniska. Ogłoszone wcześniej nowe trasy to: Tel Awiw (LOT), Eindhoven (Transavia), Wiedeń (Laudamotion), Leeds Bradford (Jet2.com), Kijów, Lwów, Amman (Ryanair), Londyn Luton (easyJet).

Pierwszy samolot linii Blue Air z Turynu wylądował w Krakowie w niedzielę o g. 13.55. Pasażerowie rejsu otrzymali w prezencie małopolskie, czerwone korale i mapki Krakowa.

Dzisiejsza inauguracja to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju połączeń lotniczych Kraków Airport. Cieszy nas, że linia lotnicza Blue Air rozpoczyna swoją działalność w Polsce właśnie na krakowskim lotnisku, zwłaszcza że Kraków-Turyn to połączenie długo oczekiwane przez Krakowian i Małopolan. Turyn, stolica Piemontu urzeka bliskością gór i wspaniałych zabytków. Jestem pewien, że loty prosto z Krakowa do Turynu znacząco wpłyną na jeszcze lepszą współpracę turystyczną i biznesową Małopolski z Piemontem - mówił prezes zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek.