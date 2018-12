Błaszczak: PO w sprawie bonifikat oszukała Polaków

W sprawie bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności PO oszukała warszawiaków - ocenił w poniedziałek szef MON, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak. Przyznał, że wojewoda powinien zgodnie z obowiązującym prawem przyjrzeć się uchwale Rady Warszawy ws. bonifikat.

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, rada miasta przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W miniony czwartek projekt uchwały ws. obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty - na poziomie około 1,8 mld zł.

Do obniżenia bonifikaty odniósł się w poniedziałek w Radiu Zet Mariusz Błaszczak. „Platforma oszukała warszawiaków. Najpierw podniosła bonifikatę do 98-proc., a potem, już kilka tygodni po wyborach, zmniejszyła ją do 60 proc., czyli 1,7 mld zł wyjęli z kieszeni warszawiaków” - powiedział.

W piątek wiceszef MIiR Artur Soboń zapowiedział, że MIiR będzie prosić wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę, aby w trybie nadzoru prawnego uważnie przyjrzał się, jakie skutki wywołuje uchwała Rady Warszawy ws. zmniejszenia bonifikaty.

Błaszczak został w poniedziałek zapytany, czy wojewoda powinien nie respektować decyzji Rady Warszawy i nie publikować uchwały. „Wojewoda powinien zgodnie z obowiązującym prawem ocenić tę decyzję, co do jej zgodności z prawem” - odpowiedział.

„Cała rzecz sprowadza się do tego, że oszukują, PO oszukuje wyborców. (Szef PO Grzegorz) Schetyna obiecując złote góry tylko obiecał. Jeżeli dojdą do władzy, to nie wypełnią swoich obietnic. Dowodem na to (prezydent Warszawy Rafał) Trzaskowski i sytuacja w Warszawie” - mówił Błaszczak.

Ocenił także, że obietnice PO są „nic nie warte”, bo politycy tej partii się z nich wycofują.

Poniedziałkowa „Rzeczpospolita” informuje, że wojewoda może ochronić portfele warszawiaków; wystarczy, że nie opublikuje uchwały obniżającej bonifikatę przy przewłaszczeniu. Cytowany w „Rz” sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Mirosław Gdesz tłumaczy, że uchwała rady miasta może wejść w życie tylko wtedy, gdy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. „Przepisy dają wojewodzie 30 dni na ocenę jej legalności, czyli do połowy stycznia. Oznacza to, że uchwała może się pojawić w Dzienniku Urzędowym dopiero po Nowym Roku. A to, kiedy się w nim znajdzie, ma kolosalne znaczenie” - podkreśla sędzia.

Jak wyjaśnia gazeta, do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność pod blokami oraz domami jednorodzinnym dojdzie już 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa. „Jeżeli w tej dacie w Dzienniku Urzędowym nie będzie nowej uchwały, wejdzie w życie wcześniejsza, z wysokimi bonifikatami” - czytamy.

„Uchwała rady miasta nieogłoszona nie obowiązuje” - mówi „Rz” konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski. Według dziennika jeżeli warszawski ratusz nie będzie respektować 98-procentowej bonifikaty, będzie dochodziło do sporów sądowych, bo - jak czytamy - „warszawiacy mają się o co bić”.

W uchwale Rady Warszawy zapisano, że bonifikata wynosi 60 proc., gdy opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata zostanie wniesiona w drugim roku, to bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim - 40 proc., w czwartym - 30 proc., w piątym - 20 proc., a jeśli w szóstym roku, to bonifikata wyniesie 10 proc. W głosowaniu uchwałę poparło 38 radnych, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W piątek do sprawy bonifikaty odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Mówił, że obciążenia nałożone na samorządy powodują, że trzeba szukać pieniędzy, by realizować sztandarowe propozycje programowe, takie jak walka ze smogiem czy darmowe żłobki.

