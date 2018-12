Kwieciński: Dynamika inwestycji nie osłabnie

Trend w inwestycjach - które w III kw. br. wzrosły o 9,9 proc. r/r - utrzyma się także w IV kw. - uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister zwrócił uwagę na wzrost zaufania społeczeństwa do polityki gospodarczej oraz oceny własnej sytuacji gospodarczej.

Co oznacza, że jeśli Polacy widzą dobrze swoją obecną sytuację, widzą pozytywne perspektywy na przyszłość - a społeczeństwo patrzy kategoriami krótko- i średniookresowymi, nie długookresowymi, w związku z tym widać, że to kreuje duży popyt na rynku, co oczywiście przekłada się na wzrost PKB i to wzrost znaczący. Ale również przyczynia się to do silniejszego wzrostu importu niż eksportu. Ale eksport nam też rośnie - wskazał minister.