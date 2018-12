Czy pieniądze w bankach są bezpieczne?

Stress testy banków prowadzone są w laboratoryjnych warunkach. Trzeba zauważyć, że dotyczą tych banków, które mają dosyć komfortową sytuację – spora część pożyczek jest udzielana polskiemu rządowi.

Stąd analizy te są pozytywne. Należy jednak pamiętać o sytuacjach życiowych nie do przewidzenia. Jeżeli dojdzie do wybuchu paniki, żaden system nie wytrzyma jego objawów.

– Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, na które żaden system bankowy na świecie nie jest przygotowany. Efekt paniki jest zawsze najbardziej destabilizujący dla każdego systemu – powiedział Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha – Dzisiaj bardzo często można go wywołać. Bywa elementem cyberwojny, jaką prowadzi się na terytorium danego państwa – dla destabilizacji w różnych obszarach. Póki co, przynajmniej do równowartości 100 tysięcy euro, Polacy mogą być jednak przekonani, że ich pieniądze są bezpieczne – wyjaśnił Sadowski.

eNewsroom.pl/ as/