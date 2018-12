Komisja VAT: Kiedy zeznania Tuska?

Nie ma jeszcze decyzji komisji śledczej ws. przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska, na pewno nie dojdzie do tego za miesiąc czy dwa, a raczej pod koniec prac komisji - powiedział we wtorek przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała (PiS).

Pytany, kiedy będzie przesłuchiwany Donald Tusk, odpowiedział w radio TOK FM: „Jeszcze nie ma takiej decyzji, że będzie przesłuchiwany. To jest decyzja całej komisji (…), ta decyzja jeszcze przed nami, chodź wiele na to wskazuje, wiele wątków. Na przykład, jak mówimy o tych różnych pismach alarmujących w sprawie wyłudzeń, - od różnych organizacji, branży - po których nie za bardzo, a właściwe w ogóle nie był reakcji, to znaczna część z nich była adresowana również do premiera Tuska. Więc wypadałoby spytać chociażby, co zrobił w tej sprawie, czy jakąś reakcję podjął, czemu zlikwidował departament ochrony interesów ekonomicznych państwa w ABW” - tłumaczył Horała.

„Sporo takich pytań jest, ale to jest decyzja komisji, komisja takiej decyzji nie podjęła. Jeżeli (…), to na pewno nie (…) za miesiąc czy dwa - raczej pod koniec prac komisji” - zastrzegł szef komisji.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca br. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie.

Dotychczas komisja przesłuchała m.in. byłego ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego oraz kilku wiceministrów w jego resorcie: Katarzynę Zajdel-Kurowską, Elżbietę Chojnę-Duch, Dariusza Daniluka, Dominika Radziwiłła, Ludwika Koteckiego, Stanisława Gomułkę. Przesłuchała też byłych prokuratorów generalnych łączących tę funkcję ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości.

Jak informował niedawno dziennikarzy Horała, na styczeń komisja wezwała m.in. następcę Rostowskiego na stanowisku ministra finansów Mateusza Szczurka, byłych wiceministrów finansów Jarosława Nenemana, Hannę Majszczyk, Macieja Grabowskiego, społecznego doradcę ministra Rostowskiego Renatę Hayder, a także Adama Jassera, b. sekretarza Rady Gospodarczej przy premierze. Wezwany też będzie były szef CBA Paweł Wojtunik oraz były szef CBŚ Igor Parfieniuk.

Po Nowym Roku ma również zeznawać prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który w rządzie Tuska był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, a który miał być już świadkiem.

W dalszej kolejności mieliby zeznawać Paweł Graś, rzecznik rządu premiera Donalda Tuska, Sławomir Nowak, szef gabinetu politycznego Tuska oraz były minister sprawiedliwości (obecnie wicepremier i minister nauki) Jarosław Gowin.

PAP/ as/