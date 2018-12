Będą konkretne projekty w sprawie cen prądu

Minister energii Krzysztof Tchórzewski przygotowuje konkretny projekt ws. cen prądu i zapewne poznamy go w najbliższych dniach - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, jest absolutnie pewny, że ceny prądu nie wzrosną.

W radiu RMF FM Dworczyk został zapytany, czy będą podwyżki cen prądu w 2019 r. „Odpowiedzi na to pytanie udzielili w ostatni weekend pan premier (Mateusz) Morawiecki, prezes (PiS, Jarosław) Kaczyński również mówiąc jednoznacznie, że podwyżek prądu nie będzie. Myślę, że to jest najważniejsza informacja z punktu widzenia statystycznego Polaka” - podkreślił minister.

„Przez to, że struktura opłat jednej megawatogodziny składa się z różnych składowych, to jest pewne pole do tego, żeby wpływać na to, żeby tej podwyżki nie było” - powiedział szef KPRM. „Jeżeli pyta pan o konkretne rozwiązania, to proszę o odrobinę cierpliwości - projekt w tej sprawie przygotowuje minister energii pan minister Tchórzewski i zapewne w najbliższych dniach poznamy go” - zapowiedział Dworczyk.

Powtórzył też, że „jest absolutnie pewien”, że ceny prądu nie wzrosną.

W zeszłym tygodniu media informowały, że w rządzie pojawił się nowy pomysł rozwiązania problemu drożejącego prądu - obniżka akcyzy na energię. Zauważono, że straci na tym budżet państwa, ale - jak pisano - lukę można „załatać” pieniędzmi, które miały być przeznaczone na rekompensaty. Jak ustaliła PAP, do resortu finansów propozycja obniżki akcyzy na prąd nie została wysłana. Także rzeczniczka resortu energii Joanna Borecka-Hajduk powiedziała że „nic o tym nie wie”.

W ubiegły czwartek w Sejmie minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że w przygotowaniu są rekompensaty za wzrost cen energii, ale jesteśmy też przygotowani na inne warianty, zostaną one przedstawione po decyzji URE.

W zeszły wtorek Urząd Regulacji Energetyki ogłosił, że prezes URE wzywa dystrybutorów oraz sprzedawców energii do przedstawienia szczegółowych informacji na temat możliwych oszczędności w spółkach, o których informował wcześniej minister energii. Regulator zapowiedział, że zwróci się także do ministra energii o przekazanie danych, które „pozwoliły na oszacowanie oszczędności w spółkach energetycznych na ok. 1 mld zł”. W ocenie URE pojawiająca się możliwość oszczędności wskazuje, że przedsiębiorstwa energetyczne powinny ponownie przeanalizować i skorygować wnioski taryfowe. Prezes URE oczekuje na odpowiedzi przedsiębiorstw do 18 grudnia br.

Nowe ceny mogą wejść w życie najwcześniej 14 dni od dnia opublikowania zatwierdzonej przez prezesa URE taryfy.

PAP/ as/