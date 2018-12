Kara UOKiK! Wabili mieszkaniami za 5 tys.

UOKiK ukarał spółkę - Polski Społeczny Program Mieszkaniowy (PSPM) – która kusiła w reklamach, że zaledwie za 5 tys. złotych można otrzymać mieszkanie. W rzeczywistości ci, którzy dali się na to nabrać, zyskiwali jedynie możliwość do zakupu mieszkania na warunkach preferencyjnych.

Polski Społeczny Program Mieszkaniowy wprowadzał konsumentów w błąd. Nie było możliwe, żeby otrzymali mieszkania na warunkach z reklamy, czyli np. tylko po wpłacie 5 tys. zł i upływie 19 lat. Nieprawdziwe były też informacje na temat dzielenia zysków z programu między jego uczestników – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Jak podaje Urząd, wspomniana spółka (dawniej Deveres) z Rzeszowa sprzedawała pakiety uczestnictwa w programie „Twoje mieszkanie”. Klient mógł wybrać jeden z czterech wariantów. Informacje z ulotek i strony internetowej jednoznacznie sugerowały, że po wpłacie 5, 10, 20 lub-30 tys. zł i upływie odpowiednio 19, 15, 11 lub 9 lat uczestnik otrzyma lokal o powierzchni 42-56 m. kw. i o wartości 200-240 tys. zł.

W reklamach spółka obiecywała:

Jak to możliwe? Kupujemy mieszkania w cenach hurtowych i sprzedajemy w cenach rynkowych. Różnica daje zysk. Zyskiem dzielimy się z uczestnikami programu. Pod koniec umowy dostajesz mieszkanie o wartości 200 tysięcy.

UOKiK uznał, że informacje te nie były zgodne z warunkami uczestnictwa, które były częścią umowy. Urząd zwraca uwagę, że zgodnie bowiem z warunkami umowy, w zależności od wybranego pakietu, klient miał po 9-19 latach uzyskać możliwość zakupu nieruchomości na preferencyjnych warunkach. Uczestnik na początku wpłacał od 5 do 30 tys. zł. Kwota ta była przeliczana na punkty (po 1 pkt za każdą złotówkę). Potem spółka naliczała kolejne punkty – co roku 20 proc. dotychczas zebranych. Po osiągnięciu 150 tys. pkt (wartych 150 tys. zł), klient powinien dostać od spółki ofertę zakupu mieszkania, do którego miał jeszcze dopłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Kolejny zarzut UOKiK dotyczy sposobu prowadzenia działalności przez spółkę. Chodzi o zakazany system konsorcyjny. Firma gromadziła wpłaty konsumentów i zarządzała ich pieniędzmi w ramach grupy, która została utworzona w celu sfinansowania mieszkań dla jej członków.

Taka działalność jest nieuczciwą praktyką rynkową i jest zakazana – czytamy w komunikacie UOKiK

Urząd nałożył 12 tys. zł kary i nakazał spółce zaprzestania nieuczciwych praktyk. Ponadto PSPM musi wysłać listy polecone z informacją o decyzji UOKiK do wszystkich uczestników programu.

W przypadku uprawomocnienia się decyzji, może ona stanowić prejudykat przy dochodzeniu indywidualnych roszczeń przez konsumentów. Oznacza to, że będą się mogli na nią powołać przed sądem – dodaje prezes UOKiK.

Decyzja nie jest ostateczna. UOKiK zawiadomił o działalności spółki Komisję Nadzoru Finansowego.