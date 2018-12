Wzrost wynagrodzenia może pchnąć do góry konsumpcję

Niespodziewanie wysoki wzrost listopadowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw może przełożyć się na konsumpcję prywatną, na której – w dużym stopniu – opiera się wzrost gospodarczy. Ekonomiści nadal podkreślają, że rynek pracy to rynek pracownika.

GUS podał, że wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7,7 proc. do 4.966,6 zł, rynek oczekiwał wzrostu na poziomie 7,2 proc. Czytaj także: Płace mocno w górę

To jeden z najlepszych tegorocznych wyników. Mocniejszy, sięgający 7,8 proc. wzrost odnotowano jedynie w kwietniu. Wcześniej płace rosły silniej w 2008 r., u szczytu poprzedniego cyklu koniunktury. Na razie nie sprawdzają się więc prognozy, zakładające stopniowe obniżanie się dynamiki wzrostu wynagrodzeń, a ostatni miesiąc roku prawdopodobnie przyniesie jeszcze mocniejsze jej przyspieszenie. W przyszłym roku może już być z tym nieco gorzej, ale sytuacja na rynku pracy nadal będzie powodować presję płacową. Można oczekiwać, że średnie wynagrodzenie w firmach będzie rosnąć w tempie około 6 proc. lub nieco więcej – ocenia Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker.

I dodaje, że „widać za to kontynuację osłabienia dynamiki wzrostu zatrudnienia”.

Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego dodaje, że „przyspieszenie płac w połączeniu z wyraźnym spadkiem inflacji w listopadzie zaowocowało wysoką realną dynamiką funduszu płac, na poziomie 9,5 proc. r/r.”

Rynek pracy, jak pokazują dane, nadal pozostaje tzw. „rynkiem pracownika” i jednocześnie gwarantuje wciąż wysokie tempo wzrostu gospodarczego, głównie poprzez kanał rosnącej konsumpcji. W kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy pozostanie raczej stabilna, bo choć może pogarszać się sytuacja w niektórych branżach na skutek hamowania aktywności gospodarczej u naszych zagranicznych partnerów handlowych, to jednocześnie niedobory rąk do pracy w kraju są aktualnie na tyle duże, że skutecznie powstrzymają prawdopodobnie wyraźne pogorszenie na rynku pracy – ocenia Kurtek.

Ekonomiści Credit Agricole w komentarzu do danych GUS zwracają uwagę, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) „stanowi ryzyko w górę dla prognozy dynamiki spożycia prywatnego w IV kw. br. (4,7 proc. r/r wobec 4,8 proc. w III kw.).”

Według ekonomistów PKO BP, „spadająca dynamika zatrudnienia odzwierciedla, obok ograniczeń podażowych, także nieznacznie słabszy popyt na pracę”.

Zaskoczenie in plus wzrostem płac mogło zostać wygenerowane przez przesunięcie w czasie wypłat premii (m.in. w górnictwie, być może także w związku aktualnym w listopadzie planem zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) a także dodatkowe wypłaty w związku z 100-leciem niepodległości w części przedsiębiorstw. Drugi z rzędu wyraźnie wyższy od prognoz odczyt płac może jednak także sygnalizować kolejną falę wzmocnienia presji płacowej (chociaż nie potwierdzają tego badania koniunktury) – piszą w komentarzu do danych GUS.