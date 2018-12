Nowe Jelcze dla saperów w Kazuniu Nowym

Jelcz zdaje egzamin w Wojsku Polskim - mówił w Kazuniu Nowym (woj. mazowieckie) minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas prezentacji nowych wozów dostarczonych do jednostki saperów. To produkt, który zdaje egzamin, jest nowoczesny; to produkt polski potrzebny Wojsku Polskiemu - podkreślił.

Jak powiedział w Kazuniu Błaszczak, do wojska trafią 473 pojazdy, która to liczba może zostać powiększona o kolejne 415 sztuk - w sumie do 888 pojazdów.

Za łączną liczbę pojazdów Jelcz otrzymać ma ponad 780 mln zł.

To sprawdzone pojazdy - ocenił we wtorek Błaszczak.

Jak zaznaczył, dziennie w całej Polsce saperzy wyjeżdżają kilkanaście razy do rozminowywania i unieszkodliwiania niewybuchów - głównie z okresu II wojny światowej. Zaznaczył, że te patrole saperskie są szczególnie zaangażowane w wykonywanie swoich obowiązków w sezonie budowlanym.

Jest taka potrzeba, a więc nowoczesny sprzęt trafia do jednostek Wojska Polskiego” - mówił. Tym większa satysfakcja, że jest to sprzęt wyprodukowany w Polsce, przez zakłady Jelcza. Gratuluję polskim konstruktorom, polskim inżynierom - zaznaczył Błaszczak. Dla mnie jest to o tyle istotne, że modernizując Wojsko Polskie, wyposażając Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt, przyczyniamy się także do tego, żeby nadać polskiej gospodarce, przemysłowi ogromny nowy impuls - impuls rozwoju gospodarczego - powiedział szef MON. Ważne, żeby pieniądze, które są wydawane na modernizację, trafiały do polskiego przemysłu zbrojeniowego - ocenił. Ten pojazd sprawdza się, ten pojazd jest wykorzystywany przez saperów, ale także przez inne jednostki Wojska Polskiego. Ten pojazd jest wykorzystywany na misjach. Uzyskuje jak najlepsze oceny ze strony użytkowników - a więc żołnierzy Wojska Polskiego - powiedział Błaszczak. est produkowany w kilku wersjach - dodał.

Jego zdaniem to produkt, który zdaje egzamin, nowoczesny, polski i potrzebny Wojsku Polskiemu.

W latach 2019-22 Jelcz dostarczy dla wojska wraz z pakietem logistycznym i pakietem szkoleniowym 473 szt. wozów w części gwarantowanej zamówienia - samochody w wersji skrzyniowej oraz w ramach prawa opcji kolejne 415 szt. - 302 szt. w wersji skrzyniowej i 113 szt. podwozi do zabudowy specjalnej.

To trzecia umowa Jelcza na dostawy samochodów w wersji 442.32 - łącznie na potrzeby Sił Zbrojnych dostarczono ich 1 tys. 242 szt. - 1039 szt. w wersji skrzyniowej oraz 203 szt. podwozi. Pojazdy specjalne zostały zaprojektowane jako produkt przeznaczony do celów wojskowych i są wykorzystywane w wielu programach modernizacyjnych polskiego wojska.

SzSz (PAP)