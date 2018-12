Astaldi kosztowało PKP PLK juz 87 mln zł

PKP PLK wypłaciła już podwykonawcom Astaldi 87 mln zł - we wtorek zrealizowano wypłaty ponad 3 mln zł, a jeszcze przed świętami planowana jest wypłata kolejnych kwot - podała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Poinformowała, że podwykonawcy Astaldi odstąpili od planowanego protestu.

Jak czytamy we wtorkowym komunikacie PKP PLK „wcześniej niż planowano Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły mediacje z podwykonawcami firmy Astaldi, która zeszła z dwóch kontraktów na odcinku linii kolejowej Lublin - Warszawa oraz Poznań - Wrocław”.

PLK działają zgodnie z ustaleniami i przyjętym 6 grudnia w Pruszkowie. Mediacje obejmują podwykonawców robót budowlanych usługodawców i dostawców, których zawiodło Astaldi, komplikując ich sytuacje prawną i finansową - podano.

Spółka kolejowa podkreśla, że wypłaciła już podwykonawcom Astaldi 87 mln zł, w tym podwykonawcom z linii lubelskiej 77 mln zł.

Dziś zrealizowano wypłaty ponad 3 mln zł. Jeszcze przed świętami planowana jest wypłata kolejnych kwot z tytułu solidarnej odpowiedzialności inwestora - poinformowano.

W komunikacie czytamy też, że „w październiku, po zejściu Astaldi z budowy na linii Dęblin - Lublin oraz Leszno - granica woj. dolnośląskiego, PLK zareagowała natychmiast”. Spółka, jak podkreśla komunikat, podjęła nadzwyczajne działania, których w podobnych sytuacjach jeszcze nie było.

Realizowany jest najszybszy, a zarazem zgodny z prawem sposób procedowania dokumentów - czytamy. Wypłacane kwoty muszą być zgodnie z przepisami prawa: kodeksem cywilnym i prawem zamówień publicznych. Zróżnicowanie sytuacji podwykonawców powoduje, że proces dochodzenia do wypłat nie jest prosty. Prowadzone są indywidualne rozmowy z podmiotami, które w różny sposób zawierały umowy z Astaldi. Proces wypłat jest kontynuowany - podkreślono w dokumencie.

Spółka kolejowa poinformowała również, że „dziś (we wtorek) podwykonawcy poinformowali o odstąpieniu od protestu zapowiedzianego na czwartek 20 grudnia”.

Włoska firma Astaldi pod koniec września przysłała do PKP PLK informację, że umowy dotyczące modernizacji linii Dęblin - Lublin oraz linii Poznań - Leszno wygasły. Resort infrastruktury wezwał włoską firmę do wznowienia prac, ale wykonawca nie powrócił na place budów. Dlatego PKP PLK 2 października wezwały Astaldi wraz z konsorcjantami, do podjęcia prac na kontraktach, tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Lublin oraz linii Poznań - Wrocław. W związku z tym, że włoska firma nie podjęła prac na obu liniach, PLK 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów.

Astaldi jest zaangażowane w Polsce także w budowę dróg oraz warszawskiego metra - jest samodzielnym wykonawcą rozbudowy II linii metra na Pradze-Północ i Targówku o stacje Szwedzka, Targówek i Trocka.

SzSz(PAP)