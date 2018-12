Pociąg się spóźnia? Pasażer odzyska pieniądze

Jeśli pociąg spóźni się więcej niż godzinę, pasażer może uzyskać odszkodowanie w wysokości 1/4 lub połowy ceny biletu - przypomina PKP Intercity. Zasady te dotyczą pociągów dalekobieżnych, a wynikają z unijnego rozporządzenia.

Jak przypomina spółka, w przypadku opóźnienia pociągu od 60 do 119 minut pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości 25 proc. ceny biletu. W przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej jest to 50 proc. ceny biletu.

Są to minimalne kwoty rekompensaty, które reguluje art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007, dotyczący praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Przepisy unijnego rozporządzenia obowiązują w Polsce tylko w niektórych przypadkach. Dotyczą pociągów dalekobieżnych kategorii Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR) oraz wszystkich międzynarodowych pociągów w przejazdach pomiędzy krajami UE.

Natomiast - na podstawie przepisów unijnych dających taką możliwość - Polska bezterminowo wyłączyła stosowanie tych rekompensat dla pociągów miejskich, podmiejskich i regionalnych. Przepisy nie dotyczą zatem wszystkich przewoźników samorządowych, takich jak Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Wielkopolskie, Arriva RP, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Szybka Kolej Miejska w Warszawie, PKP SKM w Trójmieście, pociągi REGIO Przewozów Regionalnych i Warszawska Kolej Dojazdowa.

Jak poinformowała PAP rzecznik prasowy PKP Intercity Agnieszka Serbeńska, każdy pasażer ma prawo i możliwość złożenia reklamacji. Wniosek można złożyć w jednej z wyznaczonych do tego kas biletowych, znajdujących się na największych stacjach w kraju, na poczcie lub za pomocą formularza na stronie przewoźnika - intercity.pl. Składając reklamację należy podać dane osobowe, dołączyć bilet oraz opisać zdarzenie.

Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, w terminie do 30 dni. Odszkodowanie przyznawane jest w postaci bonu. Na pisemny wniosek pasażera może być wypłacone w formie pieniężnej. Informacje odnośnie odszkodowań zawiera m.in. „Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity”.

Reklamacja może dotyczyć każdej sytuacji, którą pasażer uzna za niewypełnienie umowy przewozu czy obowiązków przewoźnika. W takim wypadku sytuację trzeba szczegółowo opisać. Należy też udokumentować poniesione straty, gdy takie zaistnieją np. z powodu opóźnienia pociągu. Pasażerowie wszystkich rodzajów pociągów mogą dochodzić odszkodowań z tytułu naprawy szkody powstałej w wyniku opóźnienia.

„W 2017 r. procentowy udział skarg i reklamacji w stosunku do całkowitej liczby przewiezionych pasażerów - 42,8 mln osób - wyniósł 0,12 proc.” - zaznaczyła Serbeńska.

Informacje na temat reklamacji można znaleźć na stronach internetowych przewoźników i Urzędu Transportu Kolejowego.

PAP/ as/