Nie każdy otrzyma prezent od Mikołaja

W niemal trzech czwartych polskich rodzin Święty Mikołaj przyniesie podarki wszystkim domownikom, co czternasta osoba nie dostanie nic, a w reszcie domów zostaną obdarowane tylko dzieci; cena prezentów będzie wyższa niż w roku ubiegłym - wynika z badania „Zwyczaje i wydatki świąteczne Polaków”.

Wyczekiwany przez wielu moment rozpakowywania podarunków jest oszacowany średnio na 170 zł w przypadku dziecka i 130 zł w przypadku dorosłego. „Oznacza to, że materialna wartość prezentów będzie wyższa odpowiednio o 15 zł i 10 zł w porównaniu do roku 2017” - wskazano w badaniu zrealizowanym na zlecenie BIG InfoMonitor.

W niemal jednej trzeciej rodzin ustala się wcześniej widełki, w których powinny zmieścić się ceny upominków, ale z roku na rok coraz chętniej przekraczamy założone plany wydatkowe - wynika z badania. W stosunku do ubiegłego roku odsetek osób twierdzących, że mieszczą się w wyznaczonych na prezenty ramach finansowych zmalał z 27 proc. do 24 proc.

Po prezenty dla najbliższych wybierzemy się głównie do sklepów stacjonarnych, choć wśród osób młodych coraz popularniejsze są zakupy w internecie - wskazali autorzy badania.

Charakterystyczne dla osób poniżej 35 roku życia jest również kupowanie prezentów „na ostatnią chwilę”. Polacy w ponad dwóch trzecich deklarują ochocze korzystanie ze świątecznych ofert specjalnych i promocji.

Pod choinką na większość z nas będą czekały prezenty praktyczne - dwie trzecie deklaruje, że to główne kryterium, którym kieruje się podczas zakupów. Ponad połowa (61 proc.) chce, aby świąteczny podarunek był dla obdarowanych zaskoczeniem i miłą niespodzianką.

Na wigilijnym stole postawimy głównie potrawy przyrządzone samodzielnie. Przygotowywanie potraw to, jak wynika z badania, część celebracji, która nie tylko sprawia przyjemność, ale pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z zamawianiem cateringu.

Dania gotowe kupuje natomiast co czwarty badany, a w największych miastach - co trzeci. Najczęściej są to pierogi i uszka oraz gotowe mięsa i wędliny (odpowiednio 73 i 65 proc.). Po pomoc firm cateringowych sięgnie w Wigilię 3 proc. ankietowanych (w przypadku dostawy części potraw), a 2 proc. - zamówi wszystko.

Według badania Polacy coraz częściej podkreślają „komercyjny charakter nadchodzących świąt”. Takie postrzeganie Bożego Narodzenia znalazło się na czwartym miejscu wśród ośmiu skojarzeń związanych z celebracją narodzin Chrystusa - (62 proc. wskazań). Skomercjalizowane czy nie, święta są jednak lubiane: 77 proc. ceni sobie ich atmosferę, a 71 proc. lubi je obchodzić.

Dla niemal połowy są one przeżyciem duchowym i religijnym - odpowiedziało tak 47 proc. badanych, o 3 pkt proc. więcej niż w zeszłym roku. Odczucia te wiążą się z uczestnictwem w praktykach religijnych. W miarę regularnie bierze w nich udział 38 proc. badanych, a kolejne 20 proc. chodzi do kościoła z okazji największych świąt, czyli m.in. Bożego Narodzenia.

Przybyło też deklarujących, że obchodzą święta wyłącznie dlatego, że tak nakazuje tradycja (29 proc. wobec 27 proc. przed rokiem). Grupa ta ma znaczącą przeciwwagę, bo dwóch na pięciu respondentów (41 proc.) czeka na grudniowe święta cały rok.

Ale Boże Narodzenie to dla Polaków przede wszystkim okazja do spotkania z rodziną - uważa tak 81 proc. badanych. Odsetek rodaków doceniających świąteczny czas w gronie najbliższych wzrósł w porównaniu z minionym rokiem o 3 pkt proc. Większość z nas chce świętować Boże Narodzenie w domu, a wyjazd do hotelu lub pensjonatu w tym czasie deklaruje mniej niż jeden na stu badanych.

W ocenach świąt widoczne są podziały - na wartości religijne częściej wskazują osoby po 60 roku życia i mieszkańcy wsi oraz południowej Polski, najrzadziej mieszkańcy północnego zachodu kraju oraz środowiska miejskie. Boże Narodzenie budzi większy entuzjazm wśród kobiet, które lubią obchodzić święta i bardziej cenią ich rodzinny charakter oraz atmosferę niż mężczyźni. Mimo tego, że częściej niż panowie deklarują, że zorganizowanie Wigilii jest dla nich poważnym wydatkiem.

Badanie „Zwyczaje i wydatki świąteczne Polaków” przeprowadził Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG InfoMonitor. Zrealizowano je w drugiej połowie listopada 2018 na próbie 1004 Polaków w wieku 25-65 lat, metodą CAWI.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

PAP/ as/