W listopadzie przemysł zwolnił

Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 4,7 proc. w ujęciu rocznym, w październiku wzrost ten wynosił 7,4 proc. r/r. Produkcja budowlano-montażowa o 17,1 proc. r/r w październiku wzrost ten wynosił 22,4 proc. - informuje GUS.

Jak ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, tempo wzrostu produkcji przemyslowej i budowlano-montażowej wyhamowało w listopadzie zgodnie z oczekiwaniami.

O ile w październiku na wyniki przemysłu i budownictwa korzystnie wpłynęła większa liczba dni roboczych, o tyle w listopadzie było dokładnie na odwrót. Liczba dni roboczych była mniejsza o 3 w stosunku do października i o 1 w stosunku do listopada 2017 r., i co więcej firmy zostały zaskoczone w tym roku jednorazowym świętem 12 listopada. W grudniu br. dynamika produkcji przemysłowej prawdopodobnie zanotuje niższy poziom niż w listopadzie, do czego przyczyniać się będą m.in. napływające coraz niższe zamówienia zagraniczne, a także wygasający efekt Świąt Bożego Narodzenia. Na niskie odczyty produkcji przemysłowej w przyszłości wskazują także coraz niższe poziomy wskaźnika PMI, który ostatnio znalazł się poniżej granicy oddzielającej rozwój od recesji, tj. 50pkt. - pisze w swoim komentarzu.