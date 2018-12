2/3 Rosjan tęskni za ZSRR

Liczba Rosjan, którzy żałują rozpadu ZSRR, sięga 66 procent i jest to najwyższy poziom od dekady - podał niezależny ośrodek badania opinii publicznej Centrum Lewady. Eksperci ośrodka łączą wzrost nostalgii za ZSRR z podniesieniem w Rosji wieku emerytalnego.

Dla porównania, w 2017 roku 58 proc. Rosjan żałowało rozpadu ZSRR i ogółem na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ich liczba nie przekraczała 61 procent. Rekordowy poziom odnotowano w 2000 roku, gdy aż 75 proc. Rosjan żałowało, iż Związek Radziecki przestał istnieć.

Teraz wzrosła również liczba tych Rosjan, którzy uważają, że rozpadu ZSRR można było uniknąć: sądzi tak 60 procent i jest to poziom najwyższy od 13 lat. Jak ocenia socjolożka Centrum Lewady Karina Pipija, nostalgia za ZSRR staje się coraz silniejszą tendencją.

Na pytanie, z jakiego powodu żałują rozpadu ZSRR, Rosjanie najczęściej wskazują, że zakończył się wspólny system gospodarczy. Na tę okoliczność wskazuje 52 procent respondentów. Ponad jedna trzecia - 36 proc. - przyznaje, że rozpad ZSRR pozbawił ich poczucia przynależności do mocarstwa.

Jak zauważył w środę dziennik „Wiedomosti”, który opublikował wyniki sondażu, Rosjanie o wspólnej w latach ZSRR gospodarce wspominają najczęściej w okresach trudności ekonomicznych, a gdy gospodarka radzi sobie dobrze, częściej odwołują się do utraconego poczucia przynależności do mocarstwa.

Najczęściej żałują rozpadu ZSRR osoby w wieku powyżej 55 lat. Jednak z badania wynika, że takie nastroje w ciągu ostatnich dwóch lat rosną też wśród młodzieży w wieku 18-24 lat. Socjolodzy ostrzegają przed takimi nastrojami.

Silniejsze poczucie żalu z powodu rozpadu ZSRR, upiększanie wszystkiego, co radzieckie, szczególnie wśród młodzieży, która nie zna historii, może doprowadzić do przewartościowania bądź rehabilitowania tematów, co do których w Rosji poradzieckiej panował wcześniej konsensus lub które nie były akceptowane - wskazała Pipija w rozmowie z „Wiedomostiami”.