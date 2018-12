PERN łączy swoje spółki

Zakończył się formalny proces połączenia spółek serwisowych grupy kapitałowej PERN, polegający na przejęciu Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury (CDRiA) przez Naftoserwis. Jak podał PERN, nowy, połączony podmiot - Naftoserwis został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Integracja efektywnego Naftoserwisu oraz innowacyjnej CDRiA wytworzy dodatkowe synergie w dotychczasowych obszarach działania obu spółek, co przełoży się wprost na atrakcyjną ofertę dla klientów - podkreślił PERN, informując w środę o połączeniu obu podmiotów.

Integrację dwóch swych spółek serwisowych PERN zapowiedział w kwietniu tego roku, argumentując, iż w ten sposób „porządkuje swoje aktywa, by szybko i skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku”.

Jak przypomniał w środę PERN, Naftoserwis świadczy usługi serwisowe w bazach paliw oraz zapewnia sprawność techniczną i eksploatacyjną instalacji i urządzeń - spółka posiada 10 zakładów serwisowych na terenie całego kraju, współpracując z największymi operatorami w branży paliwowej.

Aktualnie Naftoserwis jest zaangażowany w roli podwykonawcy w proces budowy zbiorników na paliwa w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej oraz zakończył ambitny projekt modernizacji instalacji rozładunku paliw w porcie w Gdyni - podkreślił PERN.

Zaznaczył jednocześnie, iż spółka CDRiA, która została obecnie przejęta przez Naftoserwis „to wysoko wyspecjalizowany podmiot zajmujący się m.in. diagnostyką rurociągów, głównie ropy naftowej”, a usługi te wykonywane są przy użyciu „unikalnych urządzeń diagnostycznych, zaprojektowanych i skonstruowanych bezpośrednio w tej spółce”.

Inspekcje tłokami badawczymi pozwalają na zebranie kompleksowych danych o stanie technicznym rurociągów - badania takie CDRiA wykonywała m.in. na terenie Belgii, Czech, Niemiec, Rumunii oraz w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów, dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador.

PERN zwrócił uwagę, że obecny rok „przyniósł kilka projektów międzynarodowych, realizowanych przez łączące się spółki”, wymieniając przy tym inspekcję rurociągu należącego do Belgian Pipeline Organisation i wchodzącego w skład infrastruktury NATO.

Współpraca z klientem będzie kontynuowana w roku 2019 - zapowiedział PERN.

Dodał zarazem, iż „w najbliższych dniach planowane jest z kolei zakończenie projektu diagnostyki pięciu linii rurociągów realizowanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”.

Dzięki nowym kontraktom przychody połączonych firm na koniec 2018 r. wyniosą ok. 29 mln zł. To o ok. 4 mln zł więcej niż rok wcześniej. W sposób znaczący wzrosły także przychody z tytułu realizacji projektów spoza grupy PERN - o ponad 7 proc. w tym roku - podała spółka.

Jak poinformował PERN, „połączony Naftoserwis zamierza w przyszłym roku zaoferować nową usługę czyszczenia zbiorników na ropę naftową”.

Firma oczekuje na dostawę zaawansowanego systemu czyszczenia zbiorników. Pozwala on na prace serwisowe prowadzone wewnątrz zbiornika bez konieczności wykonywania ich fizycznie przez pracowników, którzy jedynie obsługują samo urządzenie. W sposób zdecydowany zwiększa to bezpieczeństwo ludzi przy wykonywaniu tych prac - wyjaśniła spółka.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Spółka posiada bazy magazynowe ropy naftowej o łącznej pojemności ok. 3,5 mln m sześc., a także sieć ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych oraz paliwowych. Ma także Terminal Naftowy w Gdańsku, działający jako surowcowy hub o pojemności 375 tys. metrów sześc. z przeznaczeniem na różne gatunki surowca, co zapewnia możliwość ich separacji lub mieszania, w zależności od potrzeb klientów - planowana jest rozbudowa tego obiektu.

PERN, w wyniku sfinalizowanego z początkiem tego roku połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych, przejął m.in. 19 baz magazynowych tych produktów o łącznej pojemność ok. 1,8 mln m sześc.

Na podst. PAP