Włochy bronią porozumienia z Komisją Europejską

Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył w środę w Senacie, że w rozmowach z Komisją Europejską na temat projektu budżetu jego rząd „nie poszedł na ustępstwa” w sprawie realizacji wyznaczonych celów. Tak skomentował porozumienie z KE, która zaaprobowała budżet.

Dzięki porozumieniu rządu w Rzymie z Komisją Europejską w sprawie projektu budżetu na 2019 rok nie zostanie uruchomiona wobec Włoch procedura nadmiernego deficytu. Było to możliwe dzięki temu, że włoski rząd wyraził gotowość obniżenia deficytu do 2,04 procent PKB z 2,4 procent, jaki wcześniej tam zapisano i na co nie zgadzała się KE. Czytaj także: Włosi poddali sie bez walki

„Pracowaliśmy z najwyższą determinacją, by uniknąć procedury” nadmiernego deficytu - mówił szef rządu w wystąpieniu w Senacie, informując o porozumieniu z Unią.

Zaznaczył: „W ostatnich tygodniach pracowaliśmy nad zbliżeniem stanowisk, ale nigdy, co pragnę podkreślić, nie rezygnując z celów, które wyznaczyli nam Włosi uznając je za priorytetowe w wyborach 4 marca”.

Nie poszliśmy na ustępstwa w sprawie zawartości projektu budżetu- dodał.

Conte wyjaśnił, że możliwe było obniżenie planowanego deficytu, ponieważ udało się znaleźć więcej, niż przewidywano początkowo, środków na realizację programu rządu, który nazwał „reformatorskim”.

Szef rządu potwierdził, że plan wydatków zakłada wprowadzenie podatku od usług cyfrowych (tzw. web tax) oraz dochodu podstawowego dla najuboższych i poszukujących pracy. Dochód ten był sztandarowym hasłem Ruchu Pięciu Gwiazd w kampanii wyborczej i został zapisany w programie jego koalicji z Ligą.

Poinformował, że podniesione zostaną podatki od gier hazardowych, a obniżone będą najwyższe emerytury, nazywane „złotymi”.

Premier Conte wyraził opinię, że „polityka rygoru” budżetowego poprzednich rządów doprowadziła tylko do kryzysu.

Przyznał też, że do opóźnień i przedłużenia się prac nad projektem budżetu doszło z powodu „niepewności” wśród ugrupowań koalicyjnych.

Po porozumieniu z KE rząd „może teraz pracować w pełnym rytmie bez szkodliwych skutków, jakie przyniosłaby (unijna) procedura”- ocenił Conte. Zapewnił: „Nie zdradziliśmy i nie zdradzimy zaufania obywateli”.

Możemy powiedzieć zgodnie z sumieniem, że zrealizowaliśmy mandat powierzony nam przez obywateli, pokazując determinację w korzystaniu z prerogatyw rządu i w pełnym poczuciu odpowiedzialności dążąc do aprobowanego i dobrego rozwiązania dla Włochów, satysfakcjonującego również dla Unii Europejskiej- oświadczył prezes Rady Ministrów.

Zapowiedział, że wpływ projektu budżetu na finanse publiczne będzie „monitorowany w rygorystyczny sposób”.

Na podst. PAP