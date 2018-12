Do świąt rozwiązanie problemu z cenami energii

Prace nad ostateczną propozycją, związaną z planowanymi przez przedsiębiorstwa energetyczne ewentualnego wzrostu cen energii od 1 stycznia 2019 r. dla małych i średnich firm i samorządów, jeszcze trwają i powinny one zostać przedstawione przed Świętami Bożego Narodzenia, wynika ze słów minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz.

Wiem, że Ministerstwo Energii kończy prace nad ostateczną propozycją, która sprawi iż skonsumowana zostanie obietnica pana premiera, że podwyżek cen energii od 1 stycznia nie będzie. Przypomnę, że mówimy o trzech grupach, grupie gospodarstw domowych, samorządów i małych i średnich przedsiębiorstw - powiedziała dziennikarzom Emilewicz.

Jestem przekonana, że przed świętami wszyscy dowiemy się o szczegółach. Przypomnijmy także, że decyzja szefa URE sprawia, że rachunki od 1 stycznia są takie same jak w grudniu czy listopadzie i dotyczy to gospodarstw domowych. Firmy i samorządy podpisywały umowy w trybie prawa zamówień publicznych w różnych miesiącach tego roku, więc nie są to rozwiązania proste i dlatego prace nad tym trwają. Przed świętami te prace muszą być ukończone - powiedziała minister.