PKN Orlen sprzedał 11 mld litrów paliw

PKN Orlen - po raz pierwszy w historii - osiągnął sprzedaż paliw w całej sieci w Polsce, Czechach, Niemczech i Litwie na poziomie 11 mld litrów. Taki wolumen wystarczyłby na zatankowanie co piątego auta na świecie. Oznacza to, że oferta paliwowa spółki cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów.

Jednym z naszych priorytetów w obszarze Detalu jest wzrost wolumenów sprzedaży, w tym oczywiście paliw. Dlatego z wyprzedzeniem reagujemy na zmieniające się oczekiwania klientów. To co nas wyróżnia na konkurencyjnym rynku to wysoka jakość produktów i usług. I to procentuje. Inwestujemy w rozwój sieci, wdrażamy nowatorskie rozwiązania w zakresie obsługi i poszerzamy ofertę o innowacyjne paliwa. Wzrost wolumenów sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku świadczy o słuszności przyjętych przez nas kierunków – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.