Strażak ochotnik z rabatem na Orlenie

PKN Orlen podpisał umowę, gwarantującą jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego rabat na paliwa w sieci stacji paliwowych koncernu w całej Polsce. Program ruszy 1 stycznia 2019 r. - poinformowała spółka.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, uprawnionymi do udziału w programie są strażacy OSP czynni zawodowo włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. „Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 gr brutto za jeden litr paliwa na stacjach Orlen oraz na stacjach Bliska” - podał koncern.

„PKN Orlen jako firma odpowiedzialna społecznie angażuje się w projekty ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Od wielu lat współpracujemy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, które na co dzień służą milionom Polaków. Rabat na paliwo dla tej grupy traktujemy nie tylko jako wsparcie, ale także inwestycję. W ten sposób doceniamy ich zaangażowanie w ochronę i ratowanie ludzkiego życia” - powiedział prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Jak podkreślił, podpisana umowa oznacza, że „blisko 100 tys. członków tej formacji już od nowego roku będzie miało możliwość korzystania z atrakcyjnych rabatów na paliwo”.

PKN Orlen przypomniał - powołując się na dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - że do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego należy ok. 4,4 tys. jednostek OSP, a do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych uprawnionych jest ponad 100 tys. członków tych jednostek.

„Dla PKN Orlen oznacza to wysoki potencjał do zwiększenia wolumenów sprzedaży na stacjach paliw” - przyznała jednocześnie spółka.

PKN Orlen wspomniał, iż w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych” systematycznie przekazuje środki finansowe - według koncernu, w ciągu 18 lat straż pożarna otrzymała ponad 12 mln zł, które zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.

PAP/ as/