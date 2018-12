USA na prowizorce

Senat USA przyjmie w środę prowizorium budżetowe, by uniknąć zawieszenia rządu i zapewnić mu finansowanie do 8 lutego - poinformował lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell, który podkreślił, że Republikanie dowiodą w ten sposób, iż nadal rządzą.

McConnell wyjaśnił, że przegłosowanie prowizorium jest łatwe, ale zarazem ważne, bo pokaże, że Republikanie, którzy do końca roku mają większość w Kongresie USA, rozwiązują problemy budżetowe zamiast przedłużać ten kryzys.

AP zwraca uwagę, że przewodniczący Senatu podjął taką decyzję dopiero wtedy, gdy prezydent Donald Trump zrezygnował z domagania się 5 mld dolarów na budowę muru na granicy USA z Meksykiem i grozić, że jeśli w budżecie nie znajdą się te środki to on „z dumą” doprowadzi do zawieszenia rządu, nie podpisując ustawy budżetowej.

Trump napisał jednak w środę na Twitterze: „W ten, czy inny sposób zwyciężymy w sprawie Muru!”. Prezydent stwierdził też, że „pośrednio Meksyk zapłaci” za budowę granicznego muru, ponieważ nowe porozumienie handlowe zawarte z tym krajem zwiększy dochody USA.

W trakcie kampanii wyborczej Trump obiecał, że mur zostanie sfinansowany przez Meksyk, czego tamtejszy rząd kategorycznie odmówił.

Na razie nie jest jasne, czy Trump podpisze ustawę o tymczasowym finansowaniu rządu; jego doradczyni Kellyanne Conway powiedziała w środę, że prezydent „z pewnością się temu przyjrzy”.

Jeżeli prowizorium nie zostanie przyjęte, to jedna czwarta resortów federalnych może w najbliższą sobotę wstrzymać działalność.

Z powodu sporu o finansowanie muru resort bezpieczeństwa kraju i kilka innych ministerstw działa obecnie w oparciu o prowizorium budżetowe, które upłynie 21 grudnia.

Częściowe wstrzymanie działalności rządu federalnego oznaczałoby, konieczność urlopowania bez wynagrodzenia przed świętami około 800 tys. pracowników federalnych do czasu znalezienia jakiegoś rozwiązana pozwalającego zagwarantować wypłacalność rządu.

PAP/ as/