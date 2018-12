Ogromna nadwyżka w budżecie

O tym, że po listopadzie w budżecie jest nadwyżka, wiadomo już od pewnego czasu. Ale wielkość tej nadwyżki okazała się niespodzianką. Wyniosła nowiem aż 11,1 mld zł, podczas gdy Ministerstwo Finansów informowało po październiku o nadwyżce w wysokości 6,5 mld zł.

Nadwyżka w budżecie państwa wyniosła aż 11,1 mld zł po listopadzie – wynika z danych o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa. Dochody budżetu państwa po listopadzie wyniosły 343,4 mld zł, zaś wydatki – 332,3 mld zł.

I wygląda, że to wydatki są przyczyną tak dobrego wykonania budżetu. Są one niższe aż o prawie 65 mld zł w stosunku do ustawy budżetowej, gdzie wydatki zaplanowano na 397,2 mld zł. Jednak resort finansów zwraca uwagę, że wykonanie wydatków jest na podobnym co w roku ubiegłym poziomie (ok. 84 proc. planu). Z kolei dochody wyniosły 343,4 mld zł w stosunku do 355,7 mld zł w budżecie.

Jak wynika z danych MF, dochody budżetu przez 11 miesięcy 2018 r. były o 20,1 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym dochody podatkowe wzrosły o 25,6 mld zł.

Resort wyliczył, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 7,6 proc. (tj. ok. 11,2 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2 proc. (tj. ok. 3,3 mld zł), z PIT – aż o 13,9 proc. (tj. ok. 6,5 mld zł), a dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4 proc. (tj. ok. 4,5 mld zł).