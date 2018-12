Dwie stocznie pod nadzorem resortu morskiego

Podpisano umowę ws. przekazania Stoczni Szczecińskiej oraz Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia pod nadzór Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - poinformowały w czwartek służby prasowe tego ministerstwa.

Umowę zmiany udziałów i akcji podpisali 19 grudnia br. przedstawiciele Funduszu Rozwoju Spółek S.A. oraz MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - wynika z informacji ministerstwa. Na podstawie umowy faktyczny nadzór nad szczecińskimi stoczniami przeszedł z Ministerstwa Obrony Narodowej do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jak podaje ministerstwo, kończy się pierwszy etap odtwarzania potencjału Stoczni Szczecińskiej i Gryfii. Według niego, to szansa dla obu podmiotów na zwiększenie ich potencjału produkcyjnego oraz ekonomicznego.

Głównym zadaniem Funduszu Rozwoju Spółek S.A. jest wspieranie przedsiębiorstw, głównie z obszaru gospodarki morskiej w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, a także w realizacji procesów restrukturyzacji.

Do historycznej nazwy Stocznia Szczecińska powrócono w połowie października br. Wcześniej zakład funkcjonował pod nazwą Szczeciński Park Przemysłowy. Powołany on został do zarządzania aktywami po zlikwidowanej Stoczni Szczecińskiej Nowa. Park zarządzał 45 ha z najważniejszą infrastrukturą stoczniową: halami produkcyjnymi, pochylniami, nabrzeżem i suwnicami.

Produkcję w Stoczni Szczecińskiej Nowa wstrzymano w styczniu 2009 r., ponieważ Komisja Europejska uznała, że udzielona wcześniej stoczniom w Gdyni i Szczecinie przez polski rząd pomoc publiczna była niezgodna z unijnym prawem. Majątek stoczni sprzedano, a pracowników zwolniono.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. powstała w wyniku połączenia dwóch zakładów, które od września 2013 r. prowadzą działalność operacyjną jako jedna spółka. Stocznia posiada dwa zakłady produkcyjne - w Szczecinie i Świnoujściu.

Na podst. PAP