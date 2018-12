Oferta obligacji detalicznych bez zmian

Oprocentowanie obligacji detalicznych, oferowanych przez resort finansów w styczniu, pozostanie na poziomie z ostatnich miesięcy – poinformował resort.

Tym samym oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych wyniesie 1,50 proc. w skali roku, 2-letnich 2,10 proc. A pozostałe papiery w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 3-latki – 2,20 proc., 4-latki 2,40 proc., 10-latki 2,70 proc. W późniejszym okresie oprocentowanie obligacji 4 i 10-letnich uwzględnia wskaźnik inflacji, a 3-letnich stawkę WIBOR 6-M.

Obligacje skarbowe należą do najbezpieczniejszych form oszczędzania i pomnażania kapitału. Od stycznia 2019 roku klienci będą mogli nabywać wszystkie rodzaje obligacji na niezmienionych atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych jest zróżnicowane w zależności od rodzaju obligacji. Kształtuje się na poziomie od 1,50% do 2,70% w przypadku standardowej oferty oraz 2,80% i 3,20% w przypadku obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Nowy rok to również możliwość skorzystania z nowego limitu zakupu obligacji w ramach Konta IKE-Obligacje. W 2019 roku limit wynosi 14 295 zł – komentuje, cytowany w komunikacie, Piotr Nowak, wiceminister finansów.