Mateusz Morawiecki: Dokonajmy razem rzeczy wielkich

Gospodarka jest kluczem do sukcesu każdej wspólnoty. W centrum naszej filozofii gospodarczej leży pomoc małym i średnim firmom, które są źródłem utrzymania dla milionów Polaków - pisze w „Polskim Kompasie 2018” Mateusz Morawiecki prezes Rady Ministrów RP.

Szanowni Państwo, drodzy Przedsiębiorcy,

Cieszę się, że mogę się do Państwa zwrócić w tym wyjątkowym dla naszego kraju czasie, kiedy Polska dumnie świętuje jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości. Z tej okazji na łamach najnowszego wydania „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych”, które trzymają Państwo w dłoniach, zostało przedstawione ostatnie 100 lat polskiej gospodarki. To historia wielkich, odważnych i dziejowych inwestycji. Odrodzenie niepodległej Polski jest dowodem na to, że nie ma rzeczy niemożliwych w historii. Los polskiej przedsiębiorczości jest nierozerwalnie związany z losami naszego państwa. Oddając się dziś refleksji historycznej, powinniśmy równocześnie myśleć o przyszłości. Gospodarka jest kluczem do sukcesu każdej wspólnoty. Przedsiębiorcze państwo jest warunkiem koniecznym rozwoju silnego polskiego kapitału, ale niewystarczającym, bo o losie polskiej gospodarki przesądzą przedsiębiorcy ze swoją wizją i chęcią podjęcia ryzyka. Właśnie dlatego powstała Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która definiuje zupełnie nowy model rozwoju kraju, wskazując na nową rolę państwa, które nie chce już być wyłącznie nocnym stróżem. Naturalną konsekwencją przyjęcia Strategii było opracowanie i wdrożenie Konstytucji Biznesu oraz pakietu ułatwień znanych jako „100 zmian dla firm”. W przyjętej Strategii zmierzamy do zmiany struktury gospodarki na rzecz uczynienia jej bardziej innowacyjną, efektywnie wykorzystującą polski potencjał. W pracach legislacyjnych z kolei koncentrujemy się na usuwaniu barier, które krępowały rozwój przedsiębiorczości. Znacznie obniżyliśmy CIT, wprowadziliśmy zasadę przyjaznej interpretacji przepisów, stworzyliśmy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Wprowadziliśmy również ulgę w składkach ZUS dla nowych firm czy w końcu proporcjonalność odprowadzanych składek ZUS adekwatną do wysokości przychodów dla MŚP. Oczekiwanym efektem realizacji naszej Strategii będzie wzrost zamożności Polaków. Jedną z naszych głównych idei – i moim osobistym marzeniem – jest wykreowanie polskich firm jako globalnych graczy. Rządowi zależy na tym, aby małe przedsiębiorstwa stawały się wielkie, a wielkie stawały się liczącymi się na świecie graczami. Właśnie dlatego w centrum naszej filozofii gospodarczej jest pomoc małym i średnim firmom, które są źródłem utrzymania dla milionów Polaków. „Polska równych szans” to także wizja kraju, w którym można się rozwijać nie tylko w dużych ośrodkach miejskich. Właśnie dlatego działaniem Specjalnych Stref Ekonomicznych objęliśmy cały kraj, co powinno zdynamizować inwestycje, zwłaszcza w powiatach i gminach dotąd na uboczu fali rozwoju. Poszerzyliśmy obszar, na którym można uzyskać zachęty podatkowe do niemal 100 proc. terenów inwestycyjnych w Polsce. Niezmiennie jednym z naszych priorytetów są modernizacja Polski i inwestycje infrastrukturalne. Przekłada się to na programy, które realizujemy: Drogi Lokalne, Dostępność+, Mosty dla Regionów, czy projekty o randze międzynarodowej, takie jak Centralny Port Komunikacyjny. Odrodzona Polska była państwem ambitnym, bardzo nowoczesnym w zakresie rozwiązań socjalnych i wyborczych. Polscy przedsiębiorcy mogli wreszcie budować przyszłość w swoim kraju. Niepodległość zobowiązuje nas wszystkich. Polska szklanych domów będzie niemożliwa bez polskich przedsiębiorców. Wierzę głęboko w mądry patriotyzm gospodarczy tych, którzy konkurują na globalnym rynku interesów gospodarczych, pokazując nam, jak można łączyć romantyzm celów i pragmatyzm środków. Polskie państwo wreszcie stara się przyjść polskim przedsiębiorcom z pomocą. Dziękujemy za Wasz trud. Dokonajmy razem rzeczy wielkich.

Mateusz Morawiecki prezes Rady Ministrów RP

