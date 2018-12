Kasa fiskalna online kto na pierwszy ogień w 2019 roku?

Wraz z nowym rokiem wchodzi w życie lista branż, które będą musiały ewidencjonować przychody za pomocą kasy fiskalnej online. Niektóre z nich muszą podjąć to wyzwanie już od 1 stycznia 2019 roku.

Informacje wynikające z ustawy nowelizacyjnej zostały ogłoszone przedsiębiorcom ze sporym wyprzedzeniem czasowym. Pomimo tego, dla branż idących „na pierwszy ogień”, dostosowanie się do nowych przepisów od pierwszego dnia nowego roku jest sporym wyzwaniem, a zakup nowej kasy online musi być dokonany jeszcze w 2018 roku.

To tylko jeden z kroków na drodze do całkowitej elektronizacji

Podatnicy zmuszeni do wymiany „starych” kas fiskalnych na kasy online to przedstawiciele branż, które obarczone są wyższym stopniem ryzyka występowania nieprawidłowości, jeśli chodzi o prowadzenie ewidencji sprzedaży. Dzięki urządzeniom z dostępem do Centralnego Rejestru Kas, eliminacja wszelkiego rodzaju nadużyć ma być o wiele prostsza.

W praktyce lista ta jest tylko wstępem do całej gamy zmian – w drugiej połowie 2019 roku czekają one jeszcze inne branże. Celem końcowym jest doprowadzenie do całkowitego obowiązku posiadania kasy fiskalnej online, niezależnie od branży. Operacja ta została rozłożona w czasie i stopniowo będzie obejmować kolejnych podatników.

Mechanicy, wulkanizatorzy i stacje paliw na pierwszy ogień!

Od nowego roku kasy online muszą posiadać podatnicy działający w branżach związanych z mechaniką pojazdów i wulkanizacją oraz stacje paliw sprzedające olej napędowy, gaz czy benzynę. Pocieszeniem jest tutaj fakt, iż podatnicy zobowiązani do wymiany kasy fiskalnej na nową kasę online będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej na jej zakup. Kwota ulgi jest spora, bo sięga 700 złotych i nie może stanowić więcej niż 90 proc. ceny netto zakupu kasy.

Działasz w branży, w której zmiany wchodzą już od 1 stycznia 2019 roku, ale póki co nie obowiązuje Cię obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Możesz odetchnąć z ulgą, ponieważ zakup nowej kasy z dostępem do Centralnego Rejestru Kas nie będzie Cię dotyczyć. W 2019 roku roczna kwota limitu sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kas fiskalnych pozostaje bez zmian i wynosi 20 000 złotych. Dopiero po przekroczeniu tego progu kwotowego bądź rozpoczęciu działalności na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych będziesz zobligowany, działając w branży objętej ustawą nowelizacyjną, wprowadzić kasę fiskalną online.