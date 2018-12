prof.Gliński Człowiekiem Wolności 2018 tygodnika Sieci!

Jako minister kultury mam obowiązek obalać rozmaite przeszkody duszące wolność, i to robię. Mam ambicję otworzenia kultury dla wszystkich, spluralizowania jej – mówi profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, laureat nagrody Człowiek Wolności tygodnika „Sieci” za rok 2018 w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi. W noworocznym numerze „Sieci” wywiad z laureatem corocznej nagrody największego konserwatywnego tygodnika opinii w Polsce.

Tytuł Człowieka Wolności redakcja tygodnika „Sieci” przyznała już po raz szósty. Nagrodę otrzymują co roku ludzie, dla których wolność jest wartością najważniejszą, a jej obrona i szerzenie – codzienną powinnością. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się: prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia Przyłębska (za 2017 r.), premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości (za 2016 r.), prezydent Andrzej Duda (za 2015 r.), poeta i pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz (za 2014 r.) oraz prof. Krzysztof Szwagrzyk, historyk IPN (za 2013 r.).

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” laureat tegorocznej nagrody - prof. Piotr Gliński podkreśla, że dotychczas środowiska konserwatywne, lokalne i patriotyczne pozbawione były możliwości rozwoju.

To film o Pileckim, który nie mógł otrzymać dofinansowania publicznego, to Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, które właśnie kończymy budować, a które dostało odmowę finansowania od ministra Zdrojewskiego, bo – jak donosiły media – według pana ministra nie było zapotrzebowania społecznego na tego rodzaju inicjatywę i była ona niezbyt ważna z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa. To nasi poprzednicy przez dziewięć lat blokowali budowę Muzeum Historii Polski. Przykładów są tysiące. Przypominam: to ci ludzie dążą teraz do odzyskania władzy w Polsce! Jedna opcja żyła jak pączki w maśle.