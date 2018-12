Sylwester: Jak się bawić to za 300 złotych

Statystyczny Polak wyda na zabawę sylwestrową ponad 300 zł; część osób jest nawet skłonna pożyczyć pieniądze, by tej nocy się bawić - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor.

Badanie BIG InfoMonitor pokazuje, że 8 proc. Polaków wyda z okazji Sylwestra, więcej niż może sobie pozwolić, natomiast co dziewiąty „nie jest pewien” czy zabawa sylwestrowa nie zakończy się dla niego „kłopotami finansowymi”.

Tegoroczny Sylwester będzie średnio kosztował 314 zł - wyliczono.

Najwięcej planujemy wydać na dobre jedzenie (38 proc.) i alkohol (16 proc.). Pozostałe elementy udanego wieczoru nie powinny stać się zbytnim finansowym obciążeniem. Większość Polaków „ma w szafie odpowiedni strój”, by wpasować się w nastrój imprezy. Na fryzjera i kosmetyczkę również nie wydamy fortuny.

Dla części z nas nieodłącznym elementem świętowania są fajerwerki - przeznaczymy na nie średnio 6 proc. budżetu przeznaczonego na Sylwestra. Pozwolimy sobie też tej nocy na odrobinę szaleństwa i spontaniczności - 20 proc. to wydatki, które „ciężko zakwalifikować”.

Z badania wynika też, że jesteśmy na tyle rozsądni, że nie zamierzamy się poważnie zadłużać, by stary rok pożegnać z „przytupem”. Jedynie 3 proc. przyznaje się, że weźmie z tej okazji pożyczkę, a 6 proc. „nie jest pewna czy sobie bez niej poradzi”.

Dane BIG InfoMonitor potwierdzają, że w grudniu ciężko jest zapanować nad finansami i w efekcie w lutym i marcu trafia do rejestru zazwyczaj więcej dłużników niż wynoszą średnie miesięczne statystyki - powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. „Wierzyciel może wpisać dłużnika do BIG, jeśli płatność jest opóźniona o co najmniej 30 dni, a niezapłacona kwota wynosi min. 200 zł” - wyjaśnił. Dodał, że o takim zamiarze trzeba jednak powiadomić dłużnika wcześniej listem poleconym, gdzie będzie wezwanie do zapłaty ostrzegające, że jeśli dług nie zostanie uregulowany, to za 30 dni od wysłania wezwania dłużnik trafi do rejestru.

W bazach BIG InfoMonitor oraz w BIK, jak podał, z zaległościami przekraczającymi 200 zł widnieje prawie 2,8 mln osób. Ich łączne przeterminowane zobowiązania dochodzą do 73,4 mld zł (średnio na osobę przypada 26,6 tys. zł).

Połowa Polaków przełom roku 2018/2019 planuje spędzić w domu, co niekoniecznie oznacza Sylwestra przed telewizorem.

Blisko co czwarty z nas chce bawić się w gronie przyjaciół na tzw. domówce. Częściej wybierzemy się do znajomych, ale nie brakuje też chętnych, którzy zorganizują imprezę u siebie. 11 proc. nie jest jeszcze pewna swoich planów. Alternatywą dla kameralnych spotkań są imprezy miejskie organizowane pod gołym niebem. Wybiera się na nie 2 proc. rodaków, a 6 proc. planuje wyjazd w Polsce lub za granicę.

Badanie „Zwyczaje i wydatki świąteczne Polaków” wykonał Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIK i BIG InfoMonitor w drugiej połowie listopada 2018 na próbie 1004 Polaków w wieku 25-65 lat, metodą CAWI.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

PAP/ as/