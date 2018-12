Kierowco: Uważaj na mżawki i deszcze

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale w całym kraju występują utrudnienia z powodu mżawki lub deszczu - poinformowała dziś rano w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA podaje, że z utrudnieniami w postaci opadów deszczu i mżawki muszą się liczyć kierowcy w całym kraju z wyjątkiem województw świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Synoptycy prognozują w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami występować będą opady deszczu lub mżawki, w rejonach podgórskich Karpat także deszczu ze śniegiem. Wysoko w Karpatach opady śniegu, miejscami prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. C na Podhalu i 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C w centrum i 8 st. C na wybrzeżu. Wiatr słaby i miarkowany, okresami dość silny, porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, zachodni.

PAP/ as/