Globalny sukces Polski

Globalny szczyt klimatyczny zakończył się nie tylko organizacyjnym sukcesem Polski, lecz również stał się wielkim krokiem w realizacji Porozumienia paryskiego poprzez przyjęcie tzw. pakietu katowickiego. Podczas konferencji prasowej podsumowującej 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych swoje opinie o wydarzeniu wyrazili minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister i prezydent COP24 Michał Kurtyka oraz sekretarz wykonawcza UNFCCC (Konwencji Klimatycznej ONZ) Patricia Espinosa.

W dniach 2–15 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach prawie 30 tys. gości z całego świata – przedstawicieli państw i instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, biznesu – debatowało nad sposobem osiągnięcia celów wyznaczonych w Porozumieniu paryskim z 2015 r. Gośćmi szczytu byli prezydent RP Andrzej Duda, sekretarz generalny ONZ António Guterres oraz szefowie rządów z kilkudziesięciu państw świata, w tym premier Mateusz Morawiecki.

Przyjęty podczas szczytu klimatycznego COP24 Pakiet katowicki tworzy reguły światowej polityki klimatycznej na najbliższe lata. To bezdyskusyjny i spektakularny sukces. Świat na tym skorzysta – powiedział minister Kowalczyk. „Pakiet katowicki przybliża świat do skutecznych działań w dziedzinie ochrony klimatu, dając przy tym możliwość wyboru własnej drogi dla poszczególnych krajów, jak należy podejść do redukcji emisji CO2”.