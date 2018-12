Ponad 136 tys. euro datków dla rodzin górników

Na dwa rachunki bankowe, na które trafiają pieniądze przeznaczone dla rodzin górników, którzy zginęli w wybuchu metanu przed tygodniem w kopalni CSM w Stonawie, wpłacono do czwartku ponad 3,5 mln koron (136 tys. euro). W środę było tam 740 tys. koron.

Rachunki prowadzi Związek Świętej Barbary, który od 2004 roku zajmuje się pomocą dla sierot po górnikach oraz Fundacja Kopalń Ostrawsko-Karwińskich (OKD). Wyższy stan na dwóch kontach związany jest z przelewami z różnych banków, które były zamknięte w czasie weekendu i świąt.

Przewodnicząca Związku Św. Barbary Monika Niemcova powiedziała agencji CTK, że na konto nieustannie napływają datki.

To dla nas ogromne zaskoczenie. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, a świadczy to, że nasza społeczność nie jest obojętna - stwierdziła.

Zgromadzone pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla sierot, których jest od 10 do 15.

Naprawdę nie znamy precyzyjnej liczby dzieci. To będzie musiała stwierdzić firma pośrednicząca (w zatrudnieniu polskich górników) Alpex, z którą jesteśmy w kontakcie” - powiedziała przewodnicząca Związku i dodała, że zbiórka pieniędzy potrwa miej więcej do połowy stycznia. Darczyńców jest ok. 2 tys., najczęściej wpłacali oni ok. 1 tys. koron (ok. 25 euro). Jedna z wpłat wyniosła 50 tys. koron. Na jednym koncie w czwartek w południe było 2 mln 600 tys. koron.