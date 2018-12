W przemyśle chcą zwiększać zatrudnienie

Co piąta firma (22%) z branży produkcyjnej chce w ciągu najbliższych trzech miesięcy zatrudniać nowych pracowników, wynika z raportu Manpower pt. „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. W 65% firm sytuacja dotycząca zatrudnienia będzie stabilna, a tylko 6% będzie redukować etaty.

Optymizm polskich przedsiębiorców nie jest zaskakujący. Pytanie tylko, czy to rzeczywiście optymizm czy raczej chłodna kalkulacja. Planowane nowe zatrudnienia to nie tylko efekt wciąż dobrych wskaźników gospodarczych, lecz także zabezpieczenie przed potencjalną rotacją, która zdecydowanie wzrosła. Pracownicy produkcyjni w większości regionów Polski mają znacząco większe niż przed laty możliwości. Chętniej też decydują się na zmianę pracodawcy, wybierając nie tylko tego, który płaci lepiej, lecz także zwyczajnie bardziej o nich dba” - powiedział dyrektor Manpower Tomasz Walenczak, cytowany w raporcie.

Produkcja przemysłowa to jednocześnie sektor, który w Polsce zgłosił największe zapotrzebowanie na ręce do pracy na okres od stycznia do marca 2019 roku. Korzystnie kształtują się również prognozy dla sektora Transport/Logistyka/Komunikacja, gdzie prognoza utrzymuje się na poziomie +20%. Osoby poszukujące pracy mogą spodziewać się zwiększonej liczby ofert zatrudnienia w branży Budownictwo oraz Kopalnie i Przemysł wydobywczy, gdzie prognozy utrzymują się na poziomie odpowiednio +15% i +14%

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej (wyrażona w procentach różnica pomiędzy firmami, które przewidują wzrost a tymi, które planują redukcję liczby zatrudnionych), wskazana przez pracodawców z branży produkcji przemysłowej, wynosi +21% co jest najwyższym wynikiem odnotowanym wśród 10 przeanalizowanych przez ManpowerGroup sektorów rynku.

W stosunku do ubiegłego kwartału prognoza spadła o 4 pkt proc., w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym pozostaje bez zmian.

Największy wzrost deklarują pracodawcy w kategorii dużych przedsiębiorstw, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +31%. Prognoza wynosząca +10% oraz +6% deklarowana jest przez pracodawców z odpowiednio średnich i małych przedsiębiorstw, podczas gdy wskaźnik dla mikroprzedsiębiorstw znajduje się na poziomie +7% - czytamy w raporcie. Przed nami kolejny okres, kiedy pracodawcy będą musieli walczyć o pracownika, ale w szerszym kontekście niż dotychczas. W innym przypadku będziemy jeszcze częściej słyszeć o sytuacjach, gdzie firmy nie będą w stanie realizować swoich zamówień z powodu braków kadrowych. Nie możemy też zapominać o potencjalnym odpływie części pracowników z Ukrainy, dla których otworzy się perspektywa pracy u naszych sąsiadów zza Odry - dodał Walenczak.

Podkreślił, że polski rynek pracy odczuje zmiany w regulacjach niemieckiego rynku pracy, chcącego przyciągnąć więcej pracowników spoza UE.

Wśród 26 rynków regionu EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) w w sektorze przemysłowym najwięcej firm chce zatrudniać nowych pracowników w Rumunii i Słowenii z wynikiem po +26%. Polska produkcja przemysłowa z wynikiem +21% jest na trzecim miejscu, ex aequo ze Słowacją.

W Niemczech prognoza zatrudnienia w produkcji przemysłowej wynosi +12%, w Czechach +6%, podano także.

Na zachodzie Europy plany pracodawców nie są już tak korzystne dla pracowników - w Wielkiej Brytanii prognoza wynosi tylko +2%, w Austrii +3%, we Francji i Irlandii po +5% natomiast w Holandii aż -6%, co zapowiada znaczne redukcje etatów - czytamy dalej.

Lepsze prognozy zatrudnienia dotyczą w Skandynawii. W Finlandii prognoza wynosi +16%, w Norwegii +10%, w Szwecji +7%.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od ponad 55 lat, aktualnie wśród 60 000 pracodawców w 44 krajach. Raport dla I kwartału 2019 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych od 18 do 30 października 2018 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

(ISBnews)SzSz