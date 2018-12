PKP Intercity przewiozło o 8 proc. więcej pasażerów

Szacujemy, że PKP Intercity SA zanotuje w 2018 roku wzrost liczby pasażerów do 46 mln; to około 8 proc. więcej niż w 2017 r. - powiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że tym samym spółka kończy trzeci rok z rzędu z zyskiem.

Będzie to kolejny, trzeci rok na plusie, czyli 190 mln czystego zysku. To niezmiernie ważne, że polski przewoźnik, który jeszcze przed kilkoma laty notował straty, o którym mówiono ze należy go zrestrukturyzować, dzisiaj jest bardzo poważnym i pozytywnym operatorem na rynku - powiedział w piątek dziennikarzom Andrzej Adamczyk.