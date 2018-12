9 mld zł ma kosztować interwencja na rynku prądu

Cała interwencja, przewidziana przez projekt ustawy ws. cen prądu w 2019 r. będzie na poziomie 9 mld zł - oświadczył w piątek w Sejmie minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Według niego, tyle właśnie „rodacy, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, samorządy” mniej zapłacą za energię elektryczną w 2019 r.

Rozwiązanie jest kompleksowe, zapewnia „brak wzrostu cen energii” przy zrównoważeniu interesów spółek energetycznych i odbiorców - stwierdził Tchórzewski.

Zauważył, że sprzedaż dodatkowych uprawnień do emisji CO2, którą przewiduje projekt, da dodatkowy miliard w stosunku do zapisów w budżecie, bo zapisano tam cenę uprawnień na poziomie 15 euro, „a dziś to blisko 25 euro” za tonę.

Rządowy projekt zakłada obniżenie akcyzy na energię elektryczną oraz opłaty przejściowej, a także zamraża ceny energii i opłaty sieciowe. W przypadku stawek taryfowanych na poziomie z 31 grudnia 2018, w przypadku innych niż taryfy warunków umownych - na poziomie z 30 czerwca 2018 r.

Na podst. PAP