PKP Intercity uruchomiło Pendolino z Wi-Fi

Zakończył się montaż Wi-Fi w pierwszym składzie Express InterCity Premium (EIP), podał przewoźnik. Pociąg Pendolino z dostępem do bezpłatnego, bezprzewodowego internetu, wyjechał na tory. Przed wakacjami 2019 roku połowa składów Pendolino będzie wyposażona w dostęp do sieci Wi-Fi, do listopada 2019 r. zaś wszystkie pociągi EIP powinny posiadać zainstalowane urządzenia.

Cały sektor kolejowy nieustannie się rozwija i unowocześnia. Naszym celem jest zagwarantowanie kolei bezpiecznej, komfortowej i punktualnej. Spółki Grupy PKP realizują liczne inwestycje, aby zapewnić pasażerom wygodę na każdym etapie podróży. Jedną z nich jest realizowana umowa na montaż urządzeń Wi-Fi w pociągach Pendolino” - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. Przejazdy testowe pierwszego Pendolino z zamontowanymi urządzeniami W-Fi pokazały, że zastosowane rozwiązania systemowe działają w pełni sprawnie. Bardzo nas to cieszy, ponieważ dzięki temu możemy jeszcze bardziej podnieść jakość świadczonych przez nas usług. Dalsze prace montażowe w kolejnych składach ED250 będą przebiegały zgodnie z umową w taki sposób, aby pojazdy te mogły realizować planowe połączenia, zgodnie z rozkładem jazdy” - powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

Pod koniec sierpnia br. PKP Intercity podpisało umowę z firmą Alstom na instalację urządzeń Wi-Fi w składach Pendolino (ED250) wyprodukowanych przez Alstom. Kontrakt oprócz instalacji Wi-Fi obejmuje również jego utrzymanie świadczone przez 5 lat oraz przeszkolenie personelu PKP Intercity. Za montaż urządzeń w składach Pendolino są odpowiedzialne zespoły Alstom w Warszawie. Zgodnie z przewidzianym w umowie harmonogramem prac, pierwszy skład EIP z dostępem do bezprzewodowego internetu jest już gotowy do obsługi pasażerów, przypomniano w materiale.

Sieć Wi-Fi dostępna jest w blisko 250 składach i wagonach PKP Intercity. Posiada ją 206 wagonów PKP Intercity oraz 41 elektrycznych zespołów trakcyjnych, czyli 20 składów PesaDART, 20 składów FLIRT 3 oraz pierwszy pociąg Pendolino. Zgodnie z planami do roku 2023 bezprzewodowy internet będzie stanowił standardowe wyposażenie niemal 80% składów PKP Intercity. Docelowo wszystkie pociągi przewoźnika będą posiadały bezpłatny, bezprzewodowy internet dla pasażerów, podano także.

