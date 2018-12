Polacy rzucili się na kredyty kredytowe

Banki wydały 96,7 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 549 mln zł w listopadzie 2018 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Stanowi to wzrost o 18,1% w ujęciu liczbowym i wzrost o 17,7% w ujęciu wartościowym w porównaniu do listopada 2017 r. W okresie styczeń-listopad banki wydały o 1,9% mniej kart kredytowych r/r. Porównując wartość przyznanych limitów kartowych w okresie styczeń- listopad 2018 r. vs styczeń-listopad 2017 r. wzrosła ona o 1,2%.

W listopadzie 2018 r., podobnie jak w styczniu, czerwcu i październiku br. odnotowaliśmy poprawę sytuacji na rynku kart kredytowych. W ujęciu wolumenowym w listopadzie 2018 r. w porównaniu do listopada 2017 r. banki przyznały aż o 18,1% więcej kart, a w porównaniu do października 2018 r. o 15,3%. W listopadzie br. banki przyznały aż o 17,7% wyższą kwotę limitów niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Najwyższą ujemną dynamikę liczby przyznawanych limitów na kartach kredytowych, styczeń - listopad 2018 r. vs styczeń - listopad 2017 r., (-22,8%), odnotowaliśmy w przypadku kart o limicie od 2 do 3,5 tys. zł. Dodatnia dynamika wydawanych kart, dotyczyła kart z limitami w przedziale do 1 tys. zł (+8,7%), 1 - 2 tys. zł (+12,6%) oraz 4,5 do 10 tys. zł (+10,5%).

Dodatnie dynamiki dotyczyły więc, podobnie jak w przypadku kredytów konsumpcyjnych, nisko i wysokokwotowych limitów. Jednak sprzedaż kart z najwyższymi limitami (ponad 10 tys. zł), również odnotowała ujemną dynamikę (-4,4%)” - powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Banki przyznały łącznie 56,7 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę 228 mln zł w listopadzie 2018 r. Stanowi to wzrost o 6,5% w ujęciu liczbowym i spadek o 0,7% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do listopada 2017 r. W całym okresie styczeń-listopad 2018 r. banki łącznie przyznały 626,9 tys. limitów kredytowych na łączną kwotę 2,64 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oznacza to wzrost o 5,4% w ujęciu wolumenowym oraz 0,7% w ujęciu wartościowym, podano również.

W listopadzie 2018 r. zaobserwowaliśmy dodatnią dynamikę liczby przyznanych limitów kredytowych w kontach osobistych (+6,5%) i ujemną wartościową (-0,7%) w porównaniu z listopadem ubiegłego roku. Jednak w całym okresie styczeń - listopad 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. banki przyznały więcej limitów kredytowych, i na wyższe kwoty - odpowiednio: (+6,5%) i (+0,7%). Analizując przyznawane limity w określonych przedziałach kwotowych widzimy, że w okresie styczeń - listopad 2018 r. 62,3% wartości przyznanych limitów w kontach osobistych koncentrowało się w przedziale > 7 tys. zł. Limity te miały 17% udział w ogólnej liczbie przyznanych limitów kredytowych. Jednak najwyższą dodatnią dynamikę wzrostu liczby przyznawanych limitów kredytowych odnotowały limity z przedziału kwotowego 500 - 1 tys. zł. (+20,8%). W przypadku limitów w najwyższym przedziale kwotowym > 7 tys. zł. dynamika jedenastu miesięcy 2018 do jedenastu miesięcy 2017 wynosiła 3%” - posumował główny analityk.

