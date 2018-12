GDDKiA: wszystkie drogi przejezdne, lokalne utrudnienia

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne - poinformowała w sobotnim komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodała, że na sieci dróg krajowych pracuje 11 pojazdów do zimowego utrzymania

Jak podano, utrudnienia „w postaci lokalnej śliskości” występują w województwie małopolskim, a związane z opadami śniegu lub śniegu z deszczem w województwach: śląskim, podkarpackim i małopolskiego. Ponadto, mżawki mogą być w Podlaskim, Śląskim, Świętokrzyskim, Łódzkim, Warmińsko-mazurskim, Opolskim, Wielkopolskim, Mazowieckim, Lubuskim, Dolnośląskim.

Utrudnienia w postaci ciągłych lub przelotnych opadów deszczu występują na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, zachodnio-pomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego, dolnośląskiego.

Prognoza pogody na najbliższe godziny, jak wynika z komunikatu GDDKiA, zakłada zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu.

Temperatura maksymalna od 2 st. C na północnym wschodzie około 4 st. C, 6 st. C w centrum, na południu i nad morzem do 7 st. C na zachodzie kraju. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, na zachodzie umiarkowany, nad morzem wzmagający się do dość silnego i porywistego, zachodni i południowo-zachodni.

PAP, mw