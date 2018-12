Sopocka filharmonia kameralna na koncercie w Wiedniu

Polska Filharmonia Kameralna Sopot wystąpi 12 stycznia w Grosser Saal, zwanej Złotą Salą, w budynku Musikverein w Wiedniu, znanej z transmitowanych na cały świat przez telewizję koncertów noworocznych filharmoników wiedeńskich. Ostatni raz sopoccy muzycy grali w tym miejscu 27 lat temu

Musikverein to jedna z czołowych sal koncertowych na świecie, dla każdej orkiestry stanowi swoistą mekkę. Występ w siedzibie wiedeńskich filharmoników to dla nas niezwykłe wyróżnienie, ale też wyzwanie, aby zaprezentować się przed wymagającą publicznością z jak najlepszej strony - powiedział dyrektor artystyczny i dyrygent PFK Sopot Wojciech Rajski.

Sopoccy filharmonicy wykonają w Wiedniu VI symfonię Franza Schuberta, uwerturę do „Tworów Prometeusza” op. 43 i koncert fortepianowy nr 5 Ludwiga van Beethovena. Solistą podczas koncertu będzie jeden z najbardziej utalentowanych pianistów młodego pokolenia Alexander Krichel z Niemiec, laureat prestiżowego tytułu „Newcomer of the Year” ECHO Klassik.

Polskim melomanom niemiecki muzyk znany jest przede wszystkim z płyty „Chopin Hummel Mozart”, wydanej przez Sony Classic, na której towarzyszy mu Polska Filharmonia Kameralna Sopot.

Ci, którzy nie będą mogli wybrać się osobiście do stolicy Austrii, mogą uczestniczyć 10 stycznia w sali koncertowej PFK Sopot w występie miejscowych filharmoników z udziałem Krichela. Podczas tego koncertu artyści zaprezentują ten sam repertuar co w Wiedniu.

Rajski wyjaśnił, że koncert w Sopocie stanowić będzie dla muzyków próbę generalną przed występem w Wiedniu, bo na miejscu w Musikverein nie będzie już ku temu okazji.

Do tej pory PFK występowała w Musikverein dwukrotnie: w listopadzie 1990 i w grudniu 1992 r.

Początki PFK Sopot sięgają 1982 r. Z inicjatywy Wojciecha Rajskiego powstała wówczas orkiestra smyczkowa. Zespół pod nazwą Orkiestra Kameralna Wojciecha Rajskiego zadebiutował w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Z uwagi na coraz szerszy repertuar koncertowy orkiestra zaczęła występować także w składzie powiększonym o grupę dętą. W 1984 r. muzycy zmienili nazwę zespołu na Polska Filharmonia Kameralna Sopot.

PFK Sopot obecna jest rokrocznie na renomowanych europejskich festiwalach. Ma na swoim koncie występy z wieloma wybitnymi solistami, m.in. z Krystianem Zimermanem, z którym w 2014 r. zagrała tourn,e koncertowe w Niemczech.

PFK Sopot działa w strukturze Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART i jest instytucją kultury Miasta Sopot oraz samorządu województwa pomorskiego. Siedzibę na na terenie Opery Leśnej.

PAP, mw