Chiny zbliżają się do USA

Chiny chcą współpracować z USA w celu wdrożenia ustaleń w sprawie handlu poczynionych przez prezydentów Xi Jinpinga i Donalda Trumpa na początku grudnia w Argentynie - oświadczył w niedzielę rzecznik MSZ w Pekinie Lu Kang

Jak czytamy w komunikacie Lu, jego kraj jest przygotowany na współpracę z USA, by wdrożyć istotny konsensus uzgodniony w Argentynie, gdzie 1 grudnia prezydenci porozumieli się co do rozejmu w wojnie celnej między krajami.

Rzecznik resortu dodał, że Chiny chcą poczynić postępy w stosunkach między dwoma krajami, wzmacnionych przez „współpracę i stabilność”, oraz sprawić, by „dwustronna współpraca dawała większe korzyści obu narodom i ludziom całego świata”.

Obie strony powinny postrzegać strategiczne zamiary drugiej (strony) w sposób racjonalny i obiektywny, polepszyć komunikację strategiczną, zwiększyć wzajemne strategiczne zaufanie i unikać niewłaściwego osądu - podkreślił rzecznik MSZ Chin.

Zauważając, że amerykańsko-chińskie relacje ostatnio przechodziły przez „burze”, Lu dodał, że zdrowe stosunki służą obu krajom oraz globalnej stabilności.

Agencja EFE zauważa, że deklaracja Pekinu pojawiła się na dwa dni przed przypadającą na 1 stycznia 40. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami oraz kilka godzin po rozmowie telefonicznej Xi i Trumpa.

Po sobotniej konwersacji amerykański prezydent ocenił, że osiągnięto duży postęp w kwestii zawarcia ewentualnej umowy między Stanami Zjednoczonymi a ChRL. Umowa idzie bardzo dobrze. Jeśli ją zawrzemy, to będzie ona bardzo obszerna, obejmująca wszystkie tematy, obszary i punkty sporne - dodał Trump.

Z kolei media chińskie informowały, że Xi wyraził nadzieję na „skoordynowane, oparte na współpracy i stabilne” relacje między Pekinem i Waszyngtonem oraz umowę obopólnie korzystna.

Chiny i USA toczą spór, określany przez chińskie ministerstwo handlu jako największa wojna handlowa w historii gospodarki. Waszyngton wprowadził już karne taryfy na chiński eksport do USA wart 250 mld dolarów rocznie, na co Pekin odpowiedział cłami na amerykańskie produkty warte 110 mld dolarów rocznie.

Uzgodniony 1 grudnia rozejm w wojnie celnej ma obowiązywać przez 90 dni, w czasie których toczone są dalsze negocjacje handlowe. Waszyngton zgodził się nie podnosić w tym czasie ceł na chińskie towary warte 200 mld dolarów rocznie, co wcześniej planował.

PAP, mw