Chcesz płacić „mały ZUS”? Jest kluczowy warunek

Wraz z nowym rokiem wchodzi w życie szereg uproszczeń dla małych firm, w tym „mały ZUS”. Wielu przedsiębiorców nie może się doczekać, kiedy uwolnią się od comiesięcznej, do 1 stycznia 2019 roku dość wysokiej składki. Jesteś zainteresowany tą dobrowolną zmianą?

8 stycznia to Twój deadline

Większość małych przedsiębiorców z chęcią deklaruje skorzystanie z możliwości opłacania „małego ZUS-u w 2019 roku”. Spora ich część nie wie jednak, że na dopełnienie wszystkich formalności ma zaledwie parę dni.

Data graniczna dla większości przypada 8 stycznia, ponieważ osoby, które kontynuują prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 roku mają 7 dni od 1 stycznia na zadeklarowanie korzystania z „małego ZUS-u”. Ta sama data Cię obowiązuje, jeśli wraz z końcem grudnia zakończyłeś okres „preferencyjnych składek”. Przegapienie tej daty wiąże się z opłacaniem mniejszych składek dopiero od przyszłego roku!

Osoby, które w 2019 roku rozpoczną dopiero prowadzenie własnej działalności, wznowią ją bądź zakończą okres płacenia „preferencyjnych składek” w trakcie roku, na zadeklarowanie chęci korzystania z „małego ZUS-u” mają również siedem dni od daty podjęcia powyższych działań.

Oblicz podstawę składki i działaj

Jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS-u” w 2019 roku i kontynuujesz działalność prowadzoną w 2018 roku. Do 8 stycznia musisz załatwić szereg formalności. Konieczne będzie złożenie odpowiednich dokumentów w ZUS, a dokładnie wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem z tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 10, 05 12 (ZUS ZWUA). Kolejny krok to złożenie ZUS ZUA bądź ZUS ZZA, czyli zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 lub 05 92.

Aby w ogóle móc skorzystać z „małego ZUS-u”, musisz spełnić m.in. kryterium przychodowe, które obecnie wynosi 30-krotność najniższego wynagrodzenia z 2018 roku. Wynika z tego, że „mały ZUS” jest dla Ciebie jeśli w 2018 roku Twoja firma nie osiągnęła wyższych przychodów niż 63 tys. zł. Pamiętaj, że ustawodawca mówi tutaj o przychodzie, czyli wielkości sprzedaży bez uwzględnienia kosztów.

Od wielkości przychodu z 2018 roku będzie zależeć wysokość indywidualnej podstawy składki ZUS. Możesz ją szybko obliczyć samemu, ustalając miesięczny przychód w 2018 roku i mnożąc go przez współczynnik na rok 2019, będący ilorazem przeciętnego, prognozowanego wynagrodzenia na 2019 rok i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 roku.

Tysiące i miliardy oszczędności

Oczywiste jest, że im większe przychody tym większa składka ZUS. Podstawowa jej wysokość, obowiązująca przy minimalnym wynagrodzeniu, to obecnie 660 złotych. Jak szacują ustawodawcy, każda dodatkowa złotówka przychodu oznacza zwiększenie składki o około 16 groszy. W porównaniu do pełnych składek ZUS obowiązujących w 2018 roku, które wynosiły ponad 1200 złotych, w kieszeni małego przedsiębiorcy może zostać nawet niemalże połowa tej kwoty!

Z kolei jak wyliczył resort przedsiębiorczości i technologii, rozwiązanie to ma przynieść przedsiębiorcom, prawie 5,4 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat.

Według szacunków MPiT z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Resort liczy ponadto, że nowe przepisy przyczynią się do ograniczenia szarej strefy.

Jak zaznacza MPiT, zmiany nie dotyczą przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia od podatku VAT (powyższe uniemożliwia bowiem ZUS-owi pozyskiwanie danych do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek). Z zaproponowanego rozwiązania zostały wyłączone również osoby korzystające z 24-miesięcznych preferencyjnych składek, ponieważ będzie ono dla nich zawsze mniej korzystne.

Ewa Czech, PAP