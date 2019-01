Poznań: Nowy rok, nowa organizacja ruchu

Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji publicznej w Poznaniu muszą się od środy liczyć ze zmianami organizacji ruchu w rejonie ronda Żegrze. Ma to związek z przebudową trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj.

Jak poinformował poznański magistrat, w związku z szybszą realizacją prac na rondzie Żegrze możliwe jest wcześniejsze niż planowano skierowanie ruchu samochodowego na nowo wybudowany fragment ronda. Pierwotnie termin oddania nowej jezdni przewidziano na 17 stycznia.

Od środy kierowcy mogą korzystać z nowo wybudowanego fragmentu ronda Żegrze po stronie południowej. Przywrócony został też ruch na wlocie w ul. Unii Lubelskiej, przy czym wyjazd z tej ulicy będzie odbywał się jedynie w kierunku ul. Żegrze, a wjazd z kierunku ul. Hetmańskiej.

Jednocześnie, w związku z wprowadzoną zmianą, przeniesione zostały przystanki autobusowe komunikacji zastępczej - z ul. Hetmańskiej na ul. Żegrze. Miasto podało, że w celu poprawy płynności ruchu utrzymano objazd od strony ulic Żegrze, Inflanckiej oraz Kurlandzkiej przez Obodrzycką do ulicy Unii Lubelskiej.

Zamknięcie północnej części ronda Żegrze potrwa do połowy marca. Cały pierwszy etap prac związany z jego rozbudową potrwa do połowy roku.

Od stycznia prace związane z przebudową trasy tramwajowej Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze i budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej wkraczają w nowy etap: rozpoczyna się modernizacja trasy na Górnym Tarasie Rataj. W związku z tym pasażerowie muszą się liczyć ze wstrzymaniem ruchu tramwajów na Górnym Tarasie Rataj na odcinku od os. Lecha (tunel Franowo) do przystanku Żegrze I. W zamian zostanie wzmocniona autobusowa komunikacja zastępcza. Tramwaje linii nr 17 kursować będą trasą Kórnicką do Franowa.

Do końca 2019 roku na Górnym Tarasie Rataj powstanie nowoczesna trasa tramwajowa: z kompleksowo przebudowanym torowiskiem i siecią trakcyjną na całym odcinku od ronda Żegrze do os. Lecha. Nowe oblicze zyskają przystanki tramwajowe, a przystanek Os. Czecha stanie się przystankiem zintegrowanym, tramwajowo-autobusowym. Korzyści odczują też piesi, którzy będą mogli korzystać z dodatkowego przejścia naziemnego w tym miejscu. Osobom niepełnosprawnym umożliwi ono swobodny dostęp do przystanku.

Przebudowa odcinka od os. Lecha do ronda Żegrze prowadzona jest w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

PAP/ as/