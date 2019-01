Służba kontrolerów ruchu lotniczego po nowemu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, we współpracy z lotniskiem w Modlinie przygotowała dwa równoległe rozwiązania, dzięki którym od stycznia kontrolerzy ruchu lotniczego mogą pełnić służbę. Chodzi o technicznie przystosowane pomieszczenie pełniące funkcję wieży kontroli lotów, oraz mobilną wieżę.

„Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewniła ciągłość służb kontroli ruchu lotniczego na lotnisku w Modlinie. W ciągu czterech miesięcy pracy, we współpracy z władzami portu w Modlinie, pracownicy PAŻP przygotowali dwa równoległe rozwiązania, dzięki którym kontrolerzy ruchu lotniczego mogą pełnić służbę na lotnisku w Modlinie” - przekazała PAP PAŻP.

Jak wyjaśniła PAŻP, pierwsze rozwiązanie to przystosowanie do spełnienia wszystkich wymogów technicznych pomieszczenia znajdującego się w budynku należącym do portu lotniczego i mogącego pełnić funkcję wieży kontroli lotów. A drugie - to przygotowanie i wyposażenie mobilnej wieży kontroli lotniska.

„Pomieszczenie operacyjne w budynku zostało przez PAŻP częściowo przebudowane, m.in. uzupełniono okablowanie w budynku w zakresie energetyki i teletechniki niezbędnych do uruchomienia systemów w pomieszczeniu operacyjnym oraz wykonano podłogę techniczną na potrzeby instalowanego sprzętu. Dla sali operacyjnej została wydzielona strefa ograniczonego dostępu, a sama sala została wygłuszona akustycznie, by zapewnić kontrolerom maksymalny komfort pracy” - czytamy. Jak dodano, specjalnie przystosowane w pomieszczeniu stanowiska kontroli lotów wyposażone są w te same systemy, jakie funkcjonują na innych wieżach kontroli ruchu w Polsce, m.in. w Warszawie.

Drugim rozwiązaniem przygotowywanym przez PAŻP - jako plan awaryjny - była mobilna wieża kontroli lotniska.

„Przez trzy miesiące wieża była przebudowywana w siedzibie PAŻP w Warszawie, a 24 listopada została przetransportowana do Modlina. Port w Modlinie doprowadził do miejsca dla wieży mobilnej media” - napisano.

Dodano, że wieża mobilna została wyposażona we wszystkie systemy, które funkcjonują na innych lotniskach w Polsce i na świecie. Oznacza to, że każdy z kontrolerów w razie zaistniałej potrzeby może przejść na stanowisko w mobilnej wieży, by z niego pełnić swoją służbę. Mobilna wieża może być przewożona z jednego lotniska na drugie, jest wyposażona w stanowiska operacyjne i systemy do zarządzania ruchem lotniczym.

„Obecnie nasza wieża mobilna to standard światowy. Jest w pełni autonomiczna, ma własne źródło zasilania, system radarowy P21 i umożliwia pełną operacyjną pracę na trzech stanowiskach kontroli lotniska. Systemy i urządzenia, w które jest wyposażona są takie same, jak na stacjonarnych wieżach w Polsce. Jej plusem jest to, że szybko może zostać przetransportowana i działać operacyjnie na dowolnym lotnisku w Polsce” - tłumaczy p.o. prezesa PAŻP Janusz Janiszewski.

Ponadto, na lotnisku w Modlinie zamontowany został system zobrazowania, który umożliwia pełną widoczność drogi startowej i podejścia. Składa się z dwóch kamer umożliwiających dookólną obserwację, z możliwością zobrazowania widoku na stanowisku stacjonarnym lub w wieży mobilnej. Analogiczny system obrazowania funkcjonuje np. na lotnisku w Warszawie.

Jak podała PAŻP, całościowy koszt tych dwóch rozwiązań to ponad 1 mln. zł, z czego: koszt modernizacji wieży mobilnej to 370 tys. zł, a koszt przystosowania pomieszczenia operacyjnego w budynku to 450 tys. zł.

Na lotnisku w Modlinie funkcjonowała kontenerowa wieża kontroli lotów, zbudowana w 2012 roku, za ok. 6 mln zł. W lipcu ub.r. media informowały, że nadzór budowlany wydał decyzję, że może ona działać tylko do końca tego roku.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego, którzy pełnią służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Każdego dnia średnio obsługują około 2,5 tys. lotów, a rocznie około miliona. PAŻP jest także odpowiedzialna za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za zaawansowaną infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

Lotnisko w Modlinie powstało w 2012 r. Właścicielami spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin są: Agencja Mienia Wojskowego (33,29 proc. udziałów), województwo mazowieckie (32,66 proc. udziałów), Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (29,39 proc. udziałów) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (4,66 proc. udziałów). Na lotnisku operuje irlandzki Ryanair. W grudniu ub.r. port odprawił 3 miliony pasażerów od początku 2018 r.

PAP/ as/