Na granicy Indii i Pakistanu walczą roboty

Pakistańska armia poinformowała, że zestrzeliła drugiego w ciągu dwóch dni indyjskiego drona szpiegowskiego. Jak podało pakistańskie wojsko, doszło do tego w przestrzeni powietrznej Pakistanu nad spornym obszarem Kaszmiru.

Rzecznik armii generał Asif Ghafoor przekazał, że pakistańskie wojsko zestrzeliło drona w środę w rejonie tzw. linii kontroli, która oddziela pakistańską i indyjską cześć Kaszmiru.

Pakistańskie władze twierdzą, że armia odnalazła wrak indyjskiego drona. Wojsko pakistańskie donosiło również o zestrzeleniu drona z Indii we wtorek.

Strona indyjska na razie sprawy nie skomentowała.

Podzielony Kaszmir, do którego pretensje roszczą sobie Indie i Pakistan, od ponad 60 lat jest punktem zapalnym i był powodem konfliktów zbrojnych między tymi krajami.

Konflikt między dwoma mocarstwami atomowymi o Kaszmir przybrał na sile w ostatnich latach. Wcześniej przez ponad 10 lat w regionie panował względny spokój za sprawą zawartego w 2003 r. porozumienia o zawieszeniu broni. Obie strony oskarżają się nawzajem o naruszanie rozejmu i prowokowanie zbrojnych incydentów prowadzących do śmierci żołnierzy i cywilów.

Pod koniec 2018 r. indyjskie siły otworzyły ogień do antyrządowych demonstrantów w kontrolowanym przez Indie Kaszmirze, zabijając co najmniej siedmiu cywilów i raniąc 22. Wcześniej doszło do starć wojska z rebeliantami, w których śmierć poniosło trzech rebeliantów i jeden żołnierz.

PAP/ as/