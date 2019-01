Ponad 80 proc. MŚP dobrze ocenia miniony rok

2018 r. był dla małych i średnich firm udany – uważają przedsiębiorcy. 82,5 proc. przedstawicieli sektora oceniła ostatni rok jako dobry lub raczej dobry. Niezadowolonych jest 16,9 proc. Ostatnie 12 miesięcy najlepiej oceniają firmy z branży usługowej – wynika z badania Diners Club Polska. W 2019 r. MŚP planują przede wszystkim pozyskać nowych klientów.

To był dobry rok dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Co trzeci badany z tego sektora ocenił ostatnie 12 miesięcy jako dobre dla swojej firmy, a co drugi jako raczej dobre. Negatywnie ten okres podsumowuje 16,9 proc. – wynika z badania Diners Club Polska „Kondycja polskich MŚP”.

Porównując dane za 2017 r. widać niewielki spadek, jeśli chodzi o ocenę sytuacji, jednak wynik nadal jest bardzo dobry. Jest też zdecydowanie lepszy niż za 2016 r., z którego niezadowolonych było aż 45 proc. przedsiębiorców. To pokazuje, że koniunktura w polskich MŚP jest dobra. Z naszego badania wynika jednak, że w 2019 r. możemy się spodziewać niewielkiego spowolnienia. Niemniej wyniki powinny być nadal na wysokim poziomie – mówi Paweł Kałudow z Diners Club Polska.

Ostatni rok najlepszy był dla firm z branży usługowej. Ponad 37 proc. z nich określiło go jako dobry, a 47,2 proc. jako raczej dobry. Ostatnie 12 miesięcy pozytywnie podsumowują także firmy przemysłowe. Dla prawie 28 proc. był to pozytywny okres, a dla 56,2 proc. raczej pozytywny. Najwięcej niezadowolonych z ostatniego roku było w branży rolniczej – 40,3 proc. badanych.

Nie do końca zrealizowane plany

Mimo dobrej oceny ostatniego roku nie wszystkim przedsiębiorcom udało się spełnić założone cele. Planów nie zrealizowało co trzecie przedsiębiorstwo z branży rolniczej. Nie spełniła ich także co czwarta firma handlowa. Największy odsetek przedsiębiorstw, którym udało się zrealizować plany, to firmy z branży usługowej.

Niezrealizowane cele dotyczą przede wszystkim zwiększenia zatrudnienia. W minionym roku planowało powiększyć personel ponad 40 proc. badanych. Ze względu na m.in. rekordowo niskie bezrobocie i rynek pracownika, udało się to tylko połowie z nich – mówi Paweł Kałudow z Diners Club Polska.

2019 r. zapowiada się dobrze

Jak wynika z badania Diners Club Polska, najważniejszym celem na najbliższy rok dla firm z branży usługowej (43 proc.), handlowej (39,8 proc.) i przemysłowej (38,4 proc.) jest pozyskanie nowych klientów. Inne plany mają tylko firmy rolnicze – 40,3 proc. z nich chce skupić się na utrzymaniu obecnych klientów. Co ciekawe, drugim najważniejszym obszarem dla tej branży są inwestycje pozwalające na zwiększenie skali działania – stawia na nie co trzecie przedsiębiorstwo.

Lepszej kondycji finansowej w 2019 r. spodziewa się 28,5 proc. przedsiębiorców z całego sektora MŚP. Pogorszenie sytuacji przewiduje 11 proc. ankietowanych Najlepiej będzie w branży przemysłowej – poprawę zapowiada ponad 35 proc. badanych. Z kolei najczęściej pesymistycznie patrzą w przyszłość firmy z branży rolniczej – 38,4 proc. z nich.