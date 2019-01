KUKE i Pekao wsparły stocznię Crist

Pekao podpisał umowę udzielenia stoczni Crist linii gwarancyjnej zabezpieczonej regwarancją KUKE. Jest to pierwsza transakcja o takiej konstrukcji na polskim rynku bankowym, dająca możliwość znacznego zwiększenia finansowania działalności eksportowej prowadzonej przez bank i udostępnienia go polskim firmom także z innych sektorów gospodarki.

Zawarta w ramach wsparcia eksportu umowa między KUKE, Pekao i stocznią Crist umożliwia: finansowanie działalności eksportowej stoczni, zmniejszenie ryzyka podejmowanego przez bank – instrument ogranicza ryzyko banku poprzez udział KUKE w transakcji, stwarzając tym samym szansę na finansowanie kolejnych kontraktów w ramach przyznanej linii kredytowej oraz ewentualne udostępnienie większej linii kredytowej dla stoczni.

Jestem przekonany, że umowa zapoczątkuje dla Crist kolejne wielomilionowe kontrakty oraz tak pożądane do ich wykonania linie gwarancyjne. Dla Pekao jest to okazja do zwiększenia finansowania eksportu przy jedynie niewielkim zwiększeniu ekspozycji. Jeżeli pomysł zostanie wykorzystany szeroko przez rynek bankowy, skorzystają na tym nie tylko same banki, ale przede wszystkim polscy przedsiębiorcy – skomentował Janusz Władyczak, prezes KUKE.