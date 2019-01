Raport Crido: stawki VAT w żywności absurdalne

Poprzez stawki podatkowe, np. VAT, państwo może promować konsumpcję zdrowej żywności, ale narzędzia te nie są w Polsce efektywnie wykorzystywane - wynika z opublikowanego w czwartek raportu firmy doradczej Crido

W raporcie „Apetyt maleje wraz ze wzrostem podatków, czyli kilka słów o opodatkowaniu niezdrowej żywności” eksperci Crido przypominają twierdzą, że - choć w polskim systemie podatkowym są instrumenty oddziałujące na opodatkowanie niezdrowej i zdrowej żywności - to, zdaniem autorów, obecna struktura stawek VAT dla artykułów żywnościowych (5 proc., 8 proc. i 23 proc.) pełna jest absurdów.

Ich zdaniem z taką sytuacją mamy do czynienia od lat, niemniej według zapewnień Ministerstwa Finansów ma się to zmienić i zostać uporządkowane od 2020 r. za sprawą nowej matrycy stawek VAT.

Jak wskazano, na przykład z 5 proc. do 23 proc. wzrośnie VAT na owoce morza, które postrzegane są jako jeden z najzdrowszych rodzajów pokarmów. Innym przykładem są wyroby piekarskie i ciastkarskie, które obecnie objęte są trzema stawkami VAT: 5 proc., 8 proc. i 23 proc., których zastosowanie uzależnione jest od szeregu czynników, m.in. terminu przydatności do spożycia czy obecności konserwantów. Według projektu nowej matrycy stawek VAT wszystkie wyroby piekarskie i ciastkarskie mają być opodatkowane jedną stawką 5 proc.

Największym jednak absurdem w tym kontekście wydaje się być opodatkowanie stawką 5 proc. - słonych przekąsek, w tym chipsów. Zaskakująco wygląda też opodatkowanie wody - nowa matryca stawek VAT nie zmienia bowiem obowiązującej obecnie praktyki, zakładającej, że dla wody butelkowanej właściwą stawką VAT jest 23 proc. Wśród pozytywnych zmian warto wymienić ujednolicenie do poziomu 5 proc. stawki dla wszystkich owoców - czytamy w raporcie.

Zdaniem partnera zarządzającego z Crido Romana Namysłowskiego stawki VAT są idealnym instrumentem, za pomocą którego można „wskazywać”, które z produktów zaleca się do spożycia (poprzez objęcie ich niższą stawką podatku), a nad zakupem których lepiej dwa razy się zastanowić (obciążając je stawką podstawową, tj. 23 proc.).

Instrument ten nie jest jednak aktualnie w pełni wykorzystywany. Co więcej, wiele wskazuje, że tak będzie również po 2020 roku. Obecna oraz projektowana matryca stawek VAT nie dają bowiem zbyt wielu dowodów by twierdzić, że za ich pomocą państwo w jakikolwiek sposób chce wpłynąć na styl odżywiania Polaków. Faktycznie, nowoopracowane przepisy znacząco upraszczają system stawek VAT i wydaje się, że w dużym stopniu ograniczą problemy przedsiębiorców w zakresie prawidłowego przyporządkowania stawki VAT dla ich towaru. Próżno jednak doszukiwać się przykładów wskazujących na to, że nowa matryca stawek VAT ma na celu kształtować zdrowe nawyki żywieniowe Polaków - uważa Namysłowski, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.