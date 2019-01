Zamknięcie dnia na giełdzie - czwartek

Czwartkowe notowania na warszawskim parkiecie WIG20 zakończył na najniższym poziomie od 11 grudnia 2018 roku. Spadek indeksu blue chipów był największy spośród jego europejskich odpowiedników, a zniżkom przewodziło CCC

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 spadł o 2,36 proc. i wyniósł 2.247,2 pkt. W ujęciu procentowym WIG20 zanotował największy spadek od 6 grudnia 2018 roku, kiedy to spadł o 2,56 proc.

WIG zakończył sesję 1,9 proc. pod kreską, na poziomie 57.192,4 pkt., mWIG40 spadł o 1 proc. do 3.906,97 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,5 proc. i wyniósł 10.576,8 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 703 mln zł, z czego 588 mln zł wygenerowały blue chipy.

W opinii Łukasza Bugaja z DM BOŚ, dopiero w przyszłym tygodniu na GPW powróci „normalna” aktywność, jednak nie gwarantuje to poprawy klimatu inwestycyjnego.

WIG20 w całości oddał zwyżki z wczorajszego popołudnia zamykając notowania stratą o ponad 2 proc. Taniały także małe i średnie spółki, choć w mniejszej skali. Obroty po raz kolejny nie dopisały, co oznaczało, że jeszcze nie wszyscy inwestorzy powrócili z okołoświątecznej przerwy. Zapewne dopiero w przyszłym tygodniu aktywność powinna wrócić do zwykłych poziomów, jednak poprawy klimatu to nie gwarantuje - napisał w komentarzu analityk.