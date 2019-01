GAZETA BANKOWA: Co nowego na rynku nieruchomości?

Fundusze FINN, ulga na termomodernizację, koniec użytkowania wieczystego – w 2019 r. czeka nas wiele zmian i nowości na rynku nieruchomości i budowlanym. Głównym założeniem zmian legislacyjnych jest zmniejszenie deficytu mieszkań oraz zaktywizowanie oszczędności Polaków – pisze w „Gazecie Bankowej” Szymon Szadkowski

Polskie firmy typu REIT (Real Estate Investment Trust), czyli FINN – Fundusze Inwestycji w Najem Nieruchomości to w największym skrócie spółki lub fundusze, które zarabiają na inwestowaniu pieniędzy udziałowców w nieruchomości. Dzięki FINN-om, by wejść na rynek nieruchomości, nie trzeba od razu kupować całego mieszkania. Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa, która umożliwi taką formę inwestycji. Do tej pory brakowało w polskim ustawodawstwie mechanizmów pozwalających na finansowanie inwestycji przez spółki, które w ten sposób by lokowały środki potencjalnych, mniejszych udziałowców. Tymczasem Polacy bardzo chętnie kupują mieszkania najczęściej z myślą o wynajmie. I coraz więcej z nich robi to za gotówkę. Co ważne, inwestycje poprzez FINN w nieruchomości stanowi mniejsze ryzyko niż gra na giełdzie czy powierzanie oszczędności funduszom inwestycyjnym.

Inwestowanie poprzez FINN

FINN będzie spółką akcyjną, notowaną na giełdzie, która będzie miała przynajmniej 50 mln zł kapitału. Musi uzyskiwać przychody z najmu co najmniej pięciu nieruchomości mieszkalnych. Ma też regularnie wypłacać dywidendę. Głównym jej zadaniem będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych położonych w Polsce, w tym za pośrednictwem spółek zależnych. Status spółki FINN będzie mogła nabyć wyłącznie firma posiadająca siedzibę i zarząd w Polsce. Wszystkie akcje takiej spółki muszą być na okaziciela, nie może ona również emitować akcji uprzywilejowanych.

– Inwestowanie będzie prostsze i bardziej opłacalne. Zniknie bariera wejścia – zamiast nabywać całe mieszkanie, będzie można zainwestować pewną kwotę, kupując akcje FINN-ów. Koniec problemów z płynnością – zbyć można dowolną liczbę udziałów, a nie całe mieszkanie. Ryzyko operacyjne będzie rozproszone: inwestując w FINN-y, nie wkładamy „wszystkich jajek do jednego koszyka”, tak jak w przypadku zakupu konkretnego lokalu. Zarobek będzie wypłacaną dywidendą, której częstotliwość określa ustawa, a obowiązkiem FINN-ów będzie dbałość o regularną wypłatę – tłumaczy Włodzimierz Stasiak, wiceprezes PFR Nieruchomości.

Polskie REIT-y mają również inny ważny cel. W ocenie ekspertów dają szansę na zmniejszenie deficytu mieszkaniowego w Polsce. Wiadomo, że do nadgonienia średniej liczby mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców w Europie potrzeba w całym kraju ok. trzech milionów nowych lokali. Przy dzisiejszej sile nabywczej Polaków nie możemy sobie pozwolić na duże zakupy mieszkaniowe. Średnia unijna przypadająca na jedną osobę, czyli 40 mkw., u nas przypada na jedną rodzinę. Do tego dochodzi starzenie się budynków z „wielkiej płyty” budowanych jeszcze w PRL.

– Ustawa wprowadzająca FINN-y do polskiego prawa jest bardzo ważny z punktu widzenia przyszłości i rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce – uważa dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Maciej Górka. – Daje szansę na zmniejszenie problemu niedoboru mieszkań – wskazuje. (…)

Eksperci wskazują też, że w skali całego państwa uwolnienie części oszczędności Polaków dodatkowo napędzi gospodarkę na wielu innych płaszczyznach.

– Wprowadzenie firm inwestujących w najem nieruchomości ma szansę pobudzić rynek mieszkaniowy. Dzięki nim wzrosną nakłady inwestycyjne na sektor nieruchomości, zwiększy się popyt na usługi z sektora budownictwa oraz zaktywizuje się rynek pracy – twierdzi Włodzimierz Stasiak, wiceprezes PFR Nieruchomości.

Ulga na termomodernizację

W 2019 r. będzie można również skorzystać z ulgi na termomodernizację na mocy przepisów obowiązujących od 1 stycznia. Ma ona zachęcić osoby fizyczne do przeprowadzenia termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, co powinno przyspieszyć proces poprawy jakości powietrza. W projekcie zaproponowano ulgę dla podatników, którzy rozliczają się według skali 19 proc., albo płacą podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nowe przepisy zakładają możliwość odliczenia w ramach nowej ulgi podatkowej na termomodernizację domu do 53 tys. zł od dochodu. (…)

