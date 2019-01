Lotnisko Chopina obsłużyło 2 mln więcej pasażerów

Rekordowa liczba pasażerów – 17.755.500 - skorzystała w 2018 r. z Lotniska Chopina w Warszawie. Jest to wzrost o 12,7 proc., czyli o 2 mln, w stosunku do roku poprzedniego.

W grudniu 2018 na Lotnisku Chopina odprawiono ponad 1,2 mln osób, czyli o 10 proc więcej niż w grudniu 2017. W zeszłym roku, w ruchu międzynarodowym, uczestniczyło prawie 16 mln (wzrost o 17,2 proc.), a w ruchu krajowym blisko 1,8 mln osób. Ruch czarterowy wzrósł – rok do roku - o ponad 20 proc., co oznacza ponad 2,2 mln podróżnych w tym segmencie.

Tak duża liczba obsłużonych pasażerów to znaczący sukces naszego lotniska – mówi Piotr Rudzki z biura PR Lotniska Chopina. Osiągnięty wynik dobitnie potwierdza, że warszawski port jest liderem w regionie. Cieszy nas również fakt, że coraz więcej pasażerów postrzega nas jako dogodny punkt przesiadkowy – udział pasażerów w ruchu tranzytowym od dłuższego czasu utrzymuje się na poziomie 30 procent, co potwierdza że powinniśmy jeszcze bardziej dostosować lotnisko do potrzeb portu przesiadkowego – dodaje Rudzki.

W 2018 r., jako pierwsze w Polsce, Lotnisko Chopina otrzymało od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikat uprawniający do wykonywania operacji lądowania w warunkach ograniczonej widzialności dla kategorii III A na Drodze Startowej 3, na kierunku 33. Certyfikat dla ILS III A oznacza, że samoloty mogą lądować przy znacznie słabszych warunkach pogodowych, co wpływa na mniejszą liczbę przekierowań do innych portów i redukuje potencjalne opóźnienia.