Przyszłość pod znakiem błękitnego paliwa

Technologia LNG z powodzeniem stosowana jest na całym świecie, a od niedawna, dzięki istnieniu terminalu w Świnoujściu, istnieją warunki do dynamicznego rozwoju rynku skroplonego gazu ziemnego także w Polsce – pisze w „Polskim Kompasie 2018” Tymoteusz Pruchnik, prezes zarządu Gas-Trading SA

W 2006 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o budowie gazoportu LNG w Świnoujściu jako inwestycji strategicznej dla przyszłości kraju. W październiku 2015 r. po wielu perturbacjach zakończono jego budowę, a rok później terminal został nazwany imieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzięki jego uruchomieniu staliśmy się świadkami nowej ery w polskiej energetyce gazowej.

Za kolebkę współczesnego gazownictwa ziemnego uznaje się miasteczko Fredonia w USA, gdzie w 1821 r. Willam A. Hart wykonał odwiert o głębokości 8,23 m w celu zwiększenia istniejącego tam, słabego naturalnego wypływu gazu ziemnego. Był to pierwszy odwiert w nowożytnej historii świata intencjonalnie wykonany do pozyskania gazu ziemnego. Dynamicznie rozwijający się na świecie przemysł gazowniczy dotarł także na tereny Polski. Uważany za pioniera polskiego gazownictwa prof. Karol Mohr już w 1830 r. prezentował lampy gazowe skonstruowane i wykonane w jego krakowskiej pracowni. Do polskich miast światło lamp gazowych wraz z całą infrastrukturą zaczęło docierać w połowie XIX w. W latach 1847–1856 rozpoczęto budowę gazowni i instalowanie lamp gazowych na ulicach Wrocławia, Gdańska, Poznania, Krakowa i Warszawy. Równolegle następował rozwój przemysłu naftowego. W marcu 1853 r. w oknie wystawowym apteki Pod Złotą Gwiazdą we Lwowie zapłonęła pierwsza lampa naftowa, której wynalazcą był Ignacy Łukasiewicz. 31 lipca 1853 r., także we Lwowie, lampami naftowymi oświetlono salę szpitalną i przeprowadzono pierwszą nocną operację przy tym oświetleniu. Ropę naftową i gaz ziemny wydobywano w Polsce już od 1854 r. Pionierami przemysłu naftowego i założycielami pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna byli Ignacy Łukasiewicz, skromny farmaceuta, Tytus Trzecieski, ziemianin i inicjator założenia kopalni, oraz Karol Klobassa-Zrencki, właściciel Bóbrki. Dzięki ich zgodnej współpracy oraz zaangażowaniu dwa lata później powstało pierwsze na świecie przedsiębiorstwo naftowe, które rozpoczęło eksploatację ropy na skalę przemysłową.

Ponad 100 lat później 1 września 1982 r. decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki zostało utworzone Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Działalność przedsiębiorstwa obejmowała zarówno poszukiwania oraz eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, jak i dostawy tych surowców dla ludności i przemysłu.

Obecnie GK PGNiG odgrywa kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają na celu zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe dla przedsiębiorstw i odbiorców indywidualnych. Zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego, który trafia do niemal każdego miejsca w kraju poprzez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest jednym z założycieli spółki Gas-Trading SA, która to coraz mocniej zaznacza swoje miejsce na rynku gazowniczym w Polsce. Gas-Trading SA powstała 4 grudnia 1992 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1 marca 1994 r. została przekształcona w spółkę akcyjną. Jej założycielami byli P.P. PGNiG (30 proc.), GWP Gazexport (35 proc.), PHZ Bartimpex SA (25 proc.), Węglokoks SA (5 proc.) oraz Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH (5 proc.). Przedmiot działalności spółki obejmował prowadzenie działalności inwestycyjnej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny lub w pośrednictwie. Podstawowym celem jej powołania ze strony PGNiG było ułatwienie pozyskiwania gazu ziemnego z rynku rosyjskiego oraz import gazu propan-butan. Zadania nałożone na spółkę zostały w pełni zrealizowane. W roku 2015 nastąpiły zmiany w akcjonariacie spółki, które rozpoczęły nowy rozdział w jej funkcjonowaniu. Rok kolejny to zmiany organizacyjne oraz przygotowanie do podjęcia nowego rodzaju działalności. Od 2017 r. spółka działa dynamicznie na rynku tzw. małego LNG, świadcząc m.in. usługi transportu gazu LNG dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. Posiada nowoczesną flotę cystern kriogenicznych, która jest systematycznie powiększana. W swej działalności spółka korzysta z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku. Dla wygody klientów w cysternach stosuje się pompy przepływowe pozwalające na szybsze ich opróżnianie oraz przepływomierze renomowanych producentów, które w precyzyjny sposób obliczają ilość pobranego gazu.

Gas-Trading SA oferuje także wynajem mobilnych stacji regazyfikacji, będących idealnym rozwiązaniem dla odbiorców gazu ziemnego, którzy potrzebują tymczasowego dostępu do tego medium np. na czas remontu, usprawnienia instalacji gazowej w czasie awarii lub w przypadku braku możliwości podłączenia do stałej infrastruktury gazowej. Zastosowanie stacji mobilnej sprawdza się również w sytuacjach, gdy nie jest możliwe skorzystanie z sieci gazowej, a odbiorcom zależy na korzystaniu z efektywnego i czystego paliwa.

Gaz LNG zwany także „błękitnym paliwem” jest dzisiaj jednym z najbardziej perspektywicznych źródeł energii na dynamicznie zmieniającym się rynku gazu. Jest czysty, ekologiczny i bezpieczny. Analizując czynniki ekonomiczne, zmieniające się regulacje prawne oraz korzyści dla środowiska, możemy założyć, że zapotrzebowanie na ten surowiec będzie rosło. Skroplony gaz ziemny jest z powodzeniem stosowany w gospodarce jako surowiec energetyczny, jako paliwo służące do napędzania jednostek pływających, a także jako paliwo do napędu pojazdów mechanicznych. LNG może z powodzeniem zastępować tradycyjny gaz, a możliwość dostaw tego rodzaju paliwa do każdego miejsca i każdego odbiorcy jest szansą dla tych obszarów, na których nie ma podłączenia do rurociągu. Technologia LNG z powodzeniem stosowana jest na całym świecie, a od niedawna, dzięki istnieniu terminalu w Świnoujściu, istnieją warunki do dynamicznego rozwoju rynku skroplonego gazu ziemnego także w Polsce.

Mając do dyspozycji nowoczesną infrastrukturę oraz odpowiednie narzędzia logistyczne i środki transportu, stworzenie ekologicznej alternatywy dla obecnie stosowanych paliw tradycyjnych wydaje się tylko kwestią czasu

Tymoteusz Pruchnik, prezes zarządu Gas-Trading SA

