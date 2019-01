Trump: chińska gospodarka nie radzi sobie dobrze

Amerykański prezydent Donald Trump ocenił w niedzielę, że słaby stan chińskiej gospodarki jest dla Pekinu motywacją do zawarcia ze Stanami Zjednoczonymi porozumienia w sprawie handlu. Dodał, że dwustronne rozmowy na ten temat przebiegają bardzo dobrze.

Myślę, że Chiny chcą to (konflikt handlowy z USA) rozwiązać. Ich gospodarka nie radzi sobie dobrze - powiedział Trump dziennikarzom w Waszyngtonie. - Myślę, że to świetnie motywuje ich do negocjacji”.

Rozmowy z Chinami idą bardzo dobrze. Naprawdę wierzę, że chcą zawrzeć umowę - podkreślił szef państwa.